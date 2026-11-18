Überraschende Rückendeckung für Marius Borg Høiby (29): Royalexpertin Tove Taalesen stellt sich mit einer unmissverständlichen Forderung hinter den Sohn von Mette-Marit (53). In einem deutlichen Kommentar für das Portal Nettavisen verlangt sie, den Blondschopf nach mehr als neun Monaten unter strengen Auflagen endlich aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Auch die lückenlose Überwachung per elektronischer Fußfessel auf dem Anwesen Skaugum, das Marius derzeit nur stark eingeschränkt verlassen darf, soll ihrer Ansicht nach sofort beendet werden. Tove hält die monatelangen Freiheitsbeschränkungen für völlig unverhältnismäßig, zumal seine Verurteilung noch gar nicht rechtskräftig ist. "Fast 300 Tage in Untersuchungshaft sind unverantwortlich lang. Denn wie lange können wir einen erwachsenen Mann seiner Freiheit berauben, weil wir befürchten, was er möglicherweise tun könnte?", kritisiert die Expertin scharf. Die aktuelle Situation erinnere sie "mehr an die Verbüßung einer Strafe als an Untersuchungshaft", weshalb ihr Fazit eindeutig ausfällt: "Jetzt muss Schluss sein mit der Babysitter-Regelung für Marius."

Dabei stellt Tove klar, dass sie das bisherige Fehlverhalten des 29-Jährigen keineswegs entschuldigen möchte. Dennoch sei weder eine Rückkehr hinter Gitter noch ein isoliertes Leben mit Fußfessel unter ständiger Beobachtung, das seit Februar seinen Alltag bestimmt und bei Verstößen sofort neue Konsequenzen nach sich zieht, eine tragfähige Lösung. Hinzu kämen erhebliche praktische Hürden: Durch seine enorme Bekanntheit in Norwegen, den fehlenden Führerschein und die schlechte Anbindung des Anwesens an öffentliche Verkehrsmittel sei er extrem eingeschränkt und habe kaum Chancen auf einen Job. "Man ist fast versucht, Mitleid mit ihm zu haben. Aber eben nur fast", urteilt die Beobachterin. Wie außergewöhnlich lang der Freiheitsentzug andauert, untermauert sie mit Zahlen des norwegischen Statistikamtes, wonach 2024 rund 85 Prozent aller Untersuchungshaftaufenthalte innerhalb von drei Monaten endeten und nur sechs Prozent mindestens ein halbes Jahr dauerten. Ihr Appell lautet daher: "Lasst ihn frei. Lasst ihn sein Leben fortsetzen."

Vor den norwegischen Gerichten blitzte der älteste Sohn von Mette-Marit mit genau diesem Wunsch zuletzt allerdings ab. Zwar ordnete Anfang November zunächst ein Gericht Marius' Freilassung an, doch das Berufungsgericht kippte diese Entscheidung postwendend wieder, weil es eine akute Wiederholungsgefahr befürchtete. Am 10. November scheiterte schließlich auch seine Beschwerde vor dem Høyesterett, dem Obersten Gerichtshof Norwegens. Damit bleibt der Skandalspross vorerst weiter in Untersuchungshaft und muss mit der elektronischen Fußfessel auf Skaugum ausharren, bis im Februar 2027 das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung beginnen soll. Für Tove hat der Fall längst eine Dimension erreicht, die das gesamte Königshaus betrifft, auch wenn Marius selbst keinen offiziellen Royalstatus besitzt. "Marius Borg Høiby ist nicht königlich. Das haben wir bis zum Überdruss gehört. Aber seine Mutter ist Norwegens Königin. Kronprinzessin Ingrid Alexandra ist seine Schwester. Wir können also aufhören, so zu tun, als sei Marius nicht das Problem der Königsfamilie", mahnt sie eindringlich.

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

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