Zwischen Grimes (38) und Elon Musk (55) fliegen erneut öffentlich die Fetzen. Diesmal sorgt die Begeisterung des Tesla-Chefs für eine virtuelle Influencerin namens Claudia für Ärger. Auf seiner Plattform X verbreitete Elon ein Video der KI-Figur und kommentierte es mit den Worten: "Superintelligenz wird dein limbisches System hacken." Seine ehemalige Partnerin reagierte darauf mit scharfen Vorwürfen. Sie kritisierte seine "Fixierung auf Fakefrauen" und stellte infrage, weshalb er sich ausgerechnet mit solchen Inhalten beschäftige. Elon zeigte sich von der öffentlichen Kritik jedoch wenig beeindruckt. Statt auf ihre Argumente einzugehen, antwortete er lediglich: "Nimm die weiße Pille." Gleichzeitig veröffentlichte er das mithilfe künstlicher Intelligenz produzierte Musikvideo "WHITEPILL".

Wie tief Grimes' Kritik tatsächlich geht, zeigen ihre weiteren Kommentare auf X. "Die Fixierung auf Fakefrauen wirkt wie eine Ausflucht. Ich bin ein Fan von Claudia, aber sie hat keinen Birkin-Deal, und sie ist keine Frau, sondern ein außerirdisches Wesen, das zugleich mit der Gesamtheit der Erinnerungen seiner Vorfahren gesegnet und davon heimgesucht wird", erklärte sie. Die Sexualisierung einer Spezies, die keinen Sex haben könne, bezeichnete sie als "die ultimative Definition von Nietzsches letztem Menschen". Auf den Einwand eines Nutzers, dass Männer Nietzsche kaum lesen würden, erwiderte sie: "Elon hat Nietzsche gelesen." Außerdem bezeichnete sie ihren Ex als "nicht gewählten König" und forderte ihn auf, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Durch Großzügigkeit könne er das verlorene "Mandat des Himmels" zurückerlangen. Elon widersprach: "Ich will kein König sein, und Starship hat das Mandat des Himmels."

Dass Grimes ihren früheren Lebensgefährten im Netz kritisiert, ist längst keine Seltenheit mehr. Die Musikerin und der Unternehmer waren zwischen 2018 und 2022 mit mehreren Unterbrechungen ein Paar. Aus ihrer Beziehung gingen drei Kinder hervor. Nach dem Liebesaus kam es wiederholt zu Auseinandersetzungen, insbesondere über das Sorgerecht und den Umgang mit dem gemeinsamen Nachwuchs. Bei aller Kritik an Elon verbindet die beiden allerdings weiterhin das Interesse an moderner Technologie. Grimes beschäftigt sich sogar intensiv mit den künstlerischen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Für den KI-Film "Gods Don't Give Gifts" stellt sie sowohl ihre Stimme als auch ihr Erscheinungsbild zur Verfügung. Auch auf ihrer angekündigten Platte "PSYOPERA" spielt die Technologie eine Rolle. Ihre jüngsten Äußerungen richten sich somit nicht gegen KI an sich, sondern gegen den Umgang ihres Expartners damit.

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