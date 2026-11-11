Elon Musk kommt mit einer vierstündigen Doku in die Kinos

Vier Stunden Elon Musk (55) auf der großen Leinwand: Regisseur Alex Gibney hat seinem Protagonisten eine Dokumentation gewidmet, die den schlichten Titel "Musk" trägt und lange vor dem Kinostart für Gesprächsstoff sorgte. Jetzt steht endgültig fest, wann das Publikum außerhalb Amerikas zugreifen kann. Universal International nennt für Deutschland den 21. Januar. Wer in Großbritannien wohnt, muss nicht lange warten und kommt schon am 15. Januar in den Saal. Anfang Februar zieht Spanien nach, Frankreich folgt am 17. Februar, Australien am 25. Februar. Das Studio kündigt zudem weitere Termine an. Ganz anders sieht die Lage in den USA aus: Dort läuft die Doku über den Verleih Bleecker Street schon seit dem 9. Oktober. Das berichtet das Branchenportal Deadline.

Finanziell bleibt "Musk" in den US-Kinos bislang unter den Erwartungen. Laut Deadline kamen bis Mittwoch insgesamt 730.000 Dollar zusammen (654.000 Euro). Der Start erfolgte in nur vier Sälen, am zweiten Wochenende stieg die Zahl auf 472 Standorte, eine Woche darauf waren es lediglich noch 63. Die Zahl der Vorstellungsorte schrumpfte also rasant. Berichte, Kinobetreiber hätten den Film auf Druck des Unternehmers abgesetzt, weist das Branchenportal zurück. Als Gründe nennt es die enorme Laufzeit von vier Stunden, das schwache Interesse und den Umstand, dass Titel von Bleecker Street ohnehin nur kurz im Kino bleiben. Nach dem Kinoeinsatz wandert die HBO-Produktion zum gleichnamigen Sender. Gezeigt wurde sie vorab bei den Festivals in Venedig, Toronto und London, weitere Stopps sind Lissabon, Amsterdam und Stockholm.

Begeistert war Elon von dem Vorhaben schon vor dem ersten Drehtag ganz und gar nicht. Der Tesla-Chef machte auf der Plattform X seinem Unmut Luft und nannte Alex "ein Arschloch". Auch danach kam das Projekt nicht zur Ruhe: Als Universal die internationalen Vertriebsrechte erwarb, machten Gerüchte die Runde, das Studio könne wieder aussteigen. Ein Universal-Sprecher widersprach gegenüber Deadline und betonte, man habe nicht vor, den Film fallenzulassen. Die angekündigten Starttermine in Europa und Australien bleiben damit bestehen. Alex hat sich als Dokumentarfilmer wiederholt mit prominenten Figuren und mächtigen Konzernen befasst und wurde dafür unter anderem mit einem Oscar geehrt.

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Getty Images Elon Musk, Tesla-Boss

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Getty Images Elon Musk, sein Sohn X Æ A-Xii und Donald Trump, März 2025

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