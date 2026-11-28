Robert Downey Jr. (61) sorgt kurz vor dem Kinostart von "Avengers: Doomsday" für neue Spekulationen über Spidermans mögliche Rückkehr ins MCU. Zu Thanksgiving veröffentlichte der Schauspieler, der in dem Marvel-Spektakel den Bösewicht Doctor Doom verkörpert, gestern eine Comiczeichnung auf Instagram. Darauf plant Doom die Sitzordnung für ein Festessen mit zahlreichen Marvel-Figuren. Ein Detail fällt dabei besonders ins Auge: Dooms erhobene Hand verdeckt einen Namen auf der Liste beinahe vollständig. Sichtbar sind nur ein P am Anfang sowie die Buchstaben E und R am Ende. Viele Fans vermuten deshalb, dass an dieser Stelle "Peter" steht. Damit könnte Peter Parker, das Alter Ego von Spiderman, gemeint sein. Eine offizielle Bestätigung für einen Auftritt von Spiderman in dem Film ist der Post allerdings nicht. Der geheimnisvolle Sitzplan schürt somit vorerst lediglich die Hoffnung auf ein Comeback.

Ein Blick auf den restlichen Sitzplan zeigt, dass Doom eine ziemlich illustre Gästeliste zusammengestellt hat. Auf der Zeichnung finden sich mehrere Figuren, deren Teilnahme an "Avengers: Doomsday" bekannt ist. Darunter sind Thor, Yelena, Loki, Nightcrawler, Magneto und Professor X. Sam Wilson scheint den Platz von Steve Rogers zu übernehmen, dessen Name durchgestrichen wurde. Bruce Banner wird als möglicher Gast aufgeführt, während Reed Richards, Ben Grimm und Johnny Storm am Kindertisch sitzen sollen. Direkt neben Doom sitzt Sue Storm. Auf seiner anderen Seite ist Wanda Maximoff alias Scarlet Witch eingeplant. Der verdeckte Eintrag muss jedoch nicht zwangsläufig Peter Parker meinen: Auch Peter Quill alias Star-Lord würde zu den erkennbaren Buchstaben passen. Ob beabsichtigt oder nicht, lässt Roberts Instagram-Post daher mehrere Deutungen zu. Spätestens zum deutschen Kinostart am 16. Dezember dürfte sich zeigen, ob Spiderman tatsächlich in dem Film mitspielt.

Sollte tatsächlich Peter Parker gemeint sein, stellt sich direkt die nächste Frage: Wer schlüpft in den Anzug? Im Haupt-MCU übernimmt Tom Holland (30) diese Rolle. In "Spider-Man: No Way Home" standen dank der Multiversumshandlung jedoch auch Tobey Maguire (51) und Andrew Garfield (43) noch einmal als ihre jeweiligen Spiderman-Versionen vor der Kamera. Da in "Avengers: Doomsday" ebenfalls Charaktere aus Parallelwelten auftreten, darunter frühere Mitglieder der X-Men, wären mehrere Peter-Parker-Inkarnationen möglich. Bestätigt ist bislang keine davon. Robert selbst war im MCU über viele Jahre als Tony Stark alias Iron Man zu sehen. Für den neuen Avengers-Film kehrt er nun in einer völlig anderen Rolle zurück und verkörpert den Gegenspieler Doctor Doom. Auch ein erneuter Auftritt von Tobey wurde bereits mehrfach zum Thema von Spekulationen. Diese bezogen sich sowohl auf "Avengers: Doomsday" als auch auf dessen Nachfolger "Avengers: Secret Wars".

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Getty Images Robert Downey Jr. bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Instagram / robertdowneyjr Doom im Comic-Look verzweifel über Thanksgiving SItzordnung

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