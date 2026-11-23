Candace Cameron Bure (50) hat ihren langjährigen Full House-Kollegen John Stamos (63) mit einem Augenzwinkern aufs Korn genommen. In einem Interview mit dem Magazin People verriet die Schauspielerin jetzt, warum sie sich ihren einstigen TV-Onkel nur schwer bei "Special Forces: World's Toughest Test" vorstellen kann. Gefragt wurde sie, welcher frühere Co-Star die harte Realityshow als Nächstes meistern könnte. Die D.J.-Tanner-Darstellerin hatte darauf eine klare Antwort: "Ich glaube nicht, dass John Stamos das machen würde. Ich glaube, seine Haare würden zu schlammig werden oder so. Er ist zu hübsch." Wie kräftezehrend das Format ist, weiß die Schauspielerin aus eigener Erfahrung. Sie nahm an der fünften Staffel teil und hielt bis zum Ende durch. Gemeinsam mit Alexia Umansky (30) und Collin Gosselin ging Candace als eine von insgesamt drei Gewinnern aus der Staffel hervor.

John ist allerdings nicht der Einzige aus dem früheren Serienensemble, dem Candace die Teilnahme kaum zutraut. Auch Andrea Barber (50) zählt für sie zu den wenigen ehemaligen Kollegen, bei denen sie ein Mitmachen nahezu ausschließt. Die Schauspielerin verkörperte in "Full House" Kimmy Gibbler, die beste Freundin von D.J. Tanner. Candace habe Andrea in der Vergangenheit schon zu Schlammläufen, Tough-Mudder-Events und Color Runs mitgenommen. Die Begeisterung ihrer Freundin hielt sich dabei offenbar in Grenzen. Deren Reaktion sei gewesen: "Nein, warum mache ich das?" Ganz anders sieht es bei Lori Loughlin (62) aus, die in der Kultserie Tante Becky spielte. Wirklich mit einer Zusage rechnet sie zwar offenbar nicht, ganz ausschließen möchte sie diese Möglichkeit aber ebenfalls nicht. "Ich glaube nicht, dass sie es machen würde, aber wer weiß? Das wäre lustig", erklärte Candace in dem Interview.

Bei ihrer eigenen Familie hat Candace hingegen keinerlei Zweifel. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Valeri Bure (52) hat sie drei erwachsene Kinder: Tochter Natasha sowie die Söhne Lev und Maksim. Ihrer Einschätzung nach wären alle drei sofort bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Die Schauspielerin habe ihren Nachwuchs schon immer dazu ermutigt, nicht in Angst zu leben. Ihre Haltung bringt sie im Gespräch mit People auf den Punkt: "Das Leben ist ein Abenteuer, und wir dürfen das Beste daraus machen." Herausforderungen sieht Candace als Chance, die eigene Komfortzone hinter sich zu lassen. Dabei müsse Mut nicht immer mit einem besonders großen Schritt beginnen. Schon kleinere Wagnisse und das bewusste Überwinden der eigenen Angst könnten aus ihrer Sicht dabei helfen, innere Stärke aufzubauen. Diese Erfahrungen würden einen schließlich besser auf die nächste Situation vorbereiten, die zunächst einschüchternd oder beängstigend wirkt.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Getty Images Der "Fuller House"-Cast bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2017

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