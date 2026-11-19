Im Jahr 2020 steckte die Ehe von Candace Cameron Bure (50) und Valeri Bure (52) in einer tiefen Krise. Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Seite des jeweils anderen dachten die Schauspielerin und ihr Mann ernsthaft über eine Trennung nach. In "The Candace Cameron Bure Podcast" erzählte Candace jetzt, dass ausgerechnet ihr ältester Sohn Lev die Wende brachte. Er lud seine Eltern zu einem persönlichen Gespräch ein, bei dem eine aufgeschlagene Bibel vor ihm lag. Etwa 45 Minuten lang sprach er mit ihnen über die Ehe, den Glauben und die Werte, die innerhalb der Familie eine wichtige Rolle spielen. Am Ende stellte er seinen Eltern eine Frage, die sie nicht mehr losließ: "Habt ihr alles getan, was ihr könnt?" Rückblickend sieht Candace in dieser Unterhaltung den Wendepunkt. "Das war der entscheidende Moment. Nach diesem Gespräch hat sich für uns wirklich etwas verändert", sagte sie.

In ihrem Podcast sprach die Schauspielerin darüber, wie rasch sich die Lage damals zugespitzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hätten weder sie noch Valeri gewusst, ob ihre Partnerschaft diese schwierige Zeit überstehen würde. Lev war sich offenbar bewusst, dass seine Eltern seinen Rat infrage stellen könnten. Schließlich war er noch jung und selbst nicht verheiratet. Diesen Einwand sprach er selbst an und hatte gleich eine Antwort darauf: "Aber ich muss nicht verheiratet sein, um zu wissen, was das Wort Gottes sagt." Ihr Sohn sei dabei ruhig geblieben, und Candace empfand seine Worte als sehr weise. Sie hätten das Paar an seine religiösen Überzeugungen und an die Werte der Familie erinnert. Lev war in dieser Zeit aber nicht der Einzige, der den beiden zur Seite stand: Auch seine Geschwister Maksim und Natasha unterstützten ihre Eltern, als es in deren Ehe kriselte.

Candace und der frühere NHL-Spieler hatten sich im Juni 1996 das Jawort gegeben. In diesem Sommer feierten sie ihren 30. Hochzeitstag. Zusammen haben die beiden drei inzwischen erwachsene Kinder: Tochter Natasha sowie die Söhne Lev und Maksim. Außerdem sind Candace und Valeri mittlerweile Großeltern. Lev ist Vater eines Sohnes namens Bond Leo, und Natasha hat ihre Tochter Winnie bekommen. Als wichtigste Grundlage ihrer Ehe nennen beide heute ihren Glauben und den engen Zusammenhalt der Familie. Auch Humor verbindet das Paar: Candace bezeichnet Valeri als ihren besten Freund, der sie noch immer zum Lachen bringt. Dennoch macht sie keinen Hehl daraus, dass ihre gemeinsame Zeit nicht immer unkompliziert verlief. Vielmehr müssten sie ihre Beziehung, den Alltag und ihre Gewohnheiten regelmäßig hinterfragen und neu ausrichten, um sich auf veränderte Lebensumstände einstellen zu können.

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Instagram / candacecbure Candace Cameron Bure und Valeri Bure

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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