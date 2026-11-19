Nicht nur auf dem Eis, sondern auch mit ihren prominenten Partnerinnen machten zahlreiche NHL-Stars Schlagzeilen. Zu den bekanntesten Spielerfrauen der Hockeygeschichte gehören unter anderem Sängerin Carrie Underwood (43), Schauspielerin Candace Cameron Bure (50), Sportmoderatorin Erin Andrews (48) und Schauspielerin Janet Jones. Während Carrie mit Ex-Profi Mike Fisher (46) seit 2010 verheiratet ist, feiern Candace und der frühere NHL-Spieler Valeri Bure (52) inzwischen bereits 30 Ehejahre. Andere Liebesgeschichten zwischen Stars und Hockeyspielern endeten dagegen in diesem Jahr: Popsängerin Tate McRae (23) und Jack Hughes gingen im August getrennte Wege, Dixie D'Amelio (25) und Trevor Zegras bereits im Februar. Auch Hilary Duff (39) zählt zu den berühmten Ex-Partnerinnen eines NHL-Profis. Ihre Ehe mit Mike Comrie (46) ist zwar gescheitert, doch um ihren gemeinsamen Sohn Luca kümmern sich die beiden bis heute zusammen.

Carrie und der Eishockeyspieler lernten sich 2008 kennen und führten zunächst eine Fernbeziehung. Im Dezember 2009 verlobten sie sich, am 10. Juli 2010 folgte die Hochzeit in Georgia. Das Paar hat die Söhne Isaiah und Jacob und lebt seit 2011 auf einer Farm in Franklin. Candace begegnete Valeri bereits 1994 zu Beginn seiner NHL-Karriere. Nach nicht einmal einem Jahr verlobte sich das Paar. Heute haben sie drei Kinder: Natasha, Lev und Maksim. Deutlich kürzer hielt die Romanze von Tate und Jack: Im November 2025 wurden sie erstmals bei einem Abendessen in New York gesichtet. Einen Monat später unterstützte sie ihn bei einem Spiel der New Jersey Devils, doch im August 2026 zerbrach die Beziehung. Dixie und Trevor waren rund zwei Jahre ein Paar und zeigten sich etwa bei UFC 298 und auf dem Stagecoach-Festival. Nach dem Liebes-Aus sollen sie einander online entfolgt sein. Hilary und Mike heirateten 2010, zwei Jahre später kam Luca zur Welt. Nach dreieinhalb Ehejahren folgte die Trennung. Als Eltern halten sie aber zusammen: Noch im September 2026 besuchten sie gemeinsam ein Fußballspiel ihres Sohnes.

Schon seit Jahrzehnten gehen Janet und die NHL-Legende Wayne Gretzky gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich Anfang der 1980er-Jahre bei der Sendung "Dance Fever" kennen, bei der Wayne als Juror auftrat. 1988 gaben sie sich bei einer Feier das Jawort. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder. Erin wiederum begegnete dem einstigen NHL-Spieler Jarret Stoll 2012 bei der World Series. 2017 gaben sie sich das Jawort, 2023 kam nach Erins Fruchtbarkeitsproblemen mithilfe einer Leihmutter Sohn Mack zur Welt. Tate äußerte sich nicht konkret zu ihrer Trennung. Gegenüber Variety sagte sie im Sommer 2026 lediglich: "Ich versuche, meine Beziehungen so heilig und privat wie möglich zu halten." Bei Candace gab es zuletzt einen Grund zum Feiern: Tochter Natasha heiratete im Mai 2026 Schauspieler Bradley Perry. "Wir hätten uns keinen freundlicheren Mann als Bradley wünschen können, der unser Mädchen liebt und sich um sie kümmert", schrieb Candace danach bei Instagram.

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Imago Carrie Underwood und Mike Fisher bei den 56. CMA Awards am 9. November 2022 in Nashville

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Getty Images Candace Cameron Bure und Valeri Bure

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Imago Erin Andrews und Jarret Stoll bei Michael Rubins Fanatics Super Bowl Party am 12. Februar 2022 in Culver City

Imago Janet Jones und Wayne Gretzky beim Dinner zum 25-jährigen Bestehen der Harold and Carole Pump Foundation in Beverly Hills

Imago Tate McRae trägt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 eine Maßanfertigung von Ludovic de Saint Sernin

Imago Dixie D'Amelio bei den Billboard Women in Music Awards 2026 im Hollywood Palladium in Los Angeles