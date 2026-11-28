Jördis Triebel verbringt derzeit nahezu jede freie Minute mit Pinsel und Farbe in ihrem Atelier. Die Schauspielerin hat dort zahlreiche eigene Bilder geschaffen, die sie nun zum ersten Mal öffentlich in Berlin präsentiert. Ihre erste Ausstellung läuft seit dem 17. November im Stilraum Berlin und ist dort noch bis zum 12. Dezember zu sehen. Den Schritt in die Öffentlichkeit wagte Jördis, nachdem sie einige ihrer Werke auf Instagram gezeigt und darauf viel Zuspruch bekommen hatte. Viele Follower wollten daraufhin wissen, wo sie die Gemälde einmal mit eigenen Augen betrachten können. Ihre große Begeisterung für die neue private Leidenschaft ist ihr deutlich anzumerken. Im Interview mit teleschau schwärmt sie: "Es macht mir so viel Freude! Jede freie Minute verbringe ich im Atelier. Es fließt einfach aus mir heraus, und ich bin glücklich." Mit der Ausstellung macht Jördis ihre kreative Seite nun erstmals einem größeren Publikum außerhalb der sozialen Medien zugänglich.

Ganz neu ist die Malerei für Jördis allerdings nicht. Die gebürtige Ost-Berlinerin griff nach eigener Aussage schon immer zu Farben und Pinseln, betrieb dieses Hobby über viele Jahre hinweg aber lediglich nebenbei. Erst seit etwa zwei Jahren widmet sie sich dem Hobby deutlich intensiver. Dabei stellte sie fest, wie gut ihr diese Form des kreativen Ausdrucks tut. Mit der Ausstellung möchte Jördis nun auch ihre Selbstzweifel hinter sich lassen. Gegenüber teleschau erklärt sie: "Ich habe mir vorgenommen, weniger selbstkritisch zu sein. Statt mich ständig zu fragen 'Darf man das, kann man das?', sage ich mir: 'Ich mache jetzt einfach und schaue, was passiert.'" Platz für neue Kunstwerke dürfte sie inzwischen dringend brauchen, denn ihr Atelier ist mittlerweile voll mit Bildern. Mit Blick auf die zahlreichen Bilder scherzt Jördis im selben Interview: "Ich hoffe, mir werden ein paar abgenommen."

Die Malerei ist nicht die einzige Kunstform, mit der sich Jördis abseits ihrer Arbeit vor der Kamera beschäftigt. Inzwischen hat sie auch mit dem Schreiben begonnen, macht ein bisschen Musik und leiht Hörbüchern ihre Stimme. Trotz dieser unterschiedlichen Interessen steht die Schauspielerei für sie weiterhin an besonderer Stelle. "Aber die Schauspielerei war meine erste Liebe und wird immer meine große Liebe bleiben", betont sie gegenüber teleschau. Vor der Kamera will sie sich dabei nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen lassen. Wie vielseitig ihre Rollen ausfallen, zeigte sich im Jahr 2026 gleich an mehreren Projekten. So war sie unter anderem in der Komödie "Horst Schlämmer sucht das Glück" und in der Netflix-Serie "Kacken an der Havel" zu sehen. Deutlich ernster ging es dagegen im ZDF-Film "Neues Land" zu, in dem sie ebenfalls mitspielte. Damit bleibt sie vor der Kamera verschiedenen Genres treu, während sie in ihrer freien Zeit ihre eigenen Bilder entstehen lässt.

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Imago Schauspielerin Jördis Triebel bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" in Leipzig

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Instagram / joerdis_triebel Gemälde von Jördis Triebel

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