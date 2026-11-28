Einst verband Nico Rosberg (41) und Lewis Hamilton (41) eine enge Freundschaft, doch der erbitterte Konkurrenzkampf in der Formel 1 veränderte ihr Verhältnis nachhaltig. Kurz vor dem zehnten Jahrestag seines Weltmeistertitels sprach Nico im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur darüber, wie er heute zu seinem ehemaligen Teamkollegen steht. Bereits als Nachwuchsrennfahrer hatten sich die beiden kennengelernt und über viele Jahre eine enge Verbindung aufgebaut, die schließlich unter dem intensiven Duell um die Weltmeisterschaft 2016 zerbrach. Mittlerweile können die einstigen Rivalen zwar wieder unbefangen miteinander umgehen, eine Rückkehr zu ihrer früheren Freundschaft hält Nico jedoch für ausgeschlossen: "Wir sind neutral. Wenn wir uns sehen, dann reden wir. Wir werden aber keine Freunde mehr, das waren wir ja früher. Zwischen uns ist zu viel passiert."

Spurlos ist das Ende der Freundschaft allerdings nicht an Nico vorbeigegangen. Auf die Frage, ob er den Verlust bedauere, antwortete der ehemalige Formel-1-Pilot gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Ja, schon. Wir waren beste Freunde. Uns verbindet auch vieles, weil wir das Gleiche erlebt haben. Das können nicht viele sagen. Wir sind Schicksalsgenossen." Trotz dieser besonderen Verbindung rechnet Nico nicht damit, dass er und Lewis eines Tages gemeinsam auf ihre bewegte Vergangenheit zurückblicken werden: "Ein Austausch über die alten Zeiten mit ihm wäre witzig, aber so weit wird es nicht mehr kommen." Ausgerechnet auf dem Weg zu seinem größten sportlichen Triumph musste Nico einen schweren persönlichen Verlust hinnehmen, denn die Rivalität zwischen den beiden Mercedes-Piloten beschränkte sich damals längst nicht mehr auf das Geschehen auf der Rennstrecke. Auch abseits des Cockpits sorgte der Kampf um den Weltmeistertitel immer wieder für Spannungen.

Nachdem sich Nico in den Jahren 2014 und 2015 noch seinem damaligen Teamkollegen Lewis geschlagen geben musste und jeweils Vizeweltmeister wurde, erfüllte er sich 2016 mit dem Gewinn des WM-Titels seinen großen Lebenstraum. Doch anstatt seinen Erfolg in der darauffolgenden Saison zu verteidigen, überraschte der Rennfahrer die Motorsportwelt nur knapp eine Woche nach seinem Triumph in Abu Dhabi mit der Verkündung seines Karriereendes. Der anhaltende Leistungsdruck hatte den damals 31-Jährigen zunehmend erschöpft. Inzwischen hat sich Nico abseits der Rennstrecke ein ganz neues Leben aufgebaut. Während er privat als Ehemann und Vater von zwei Töchtern sein Familienglück genießt, hat er sich beruflich als Investor in der Wagniskapitalbranche etabliert.

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Getty Images Nico Rosberg und Lewis Hamilton im Jahr 2015

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Getty Images Nico Rosberg, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton 2016 beim Grand Prix von Mexiko

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