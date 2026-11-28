Tony Bauer (31) hat einen bemerkenswert offenen Blick auf sein eigenes Lebensende. Der Comedian, der seit seinem achten Lebensjahr mit dem Kurzdarmsyndrom lebt, sprach jetzt in der ZDF-Sendung "Volle Kanne" darüber, wie seine lange Krankheitsgeschichte ihn geprägt hat. Dabei ging es nicht nur um seinen Alltag mit der Erkrankung, sondern auch um seine Haltung zu Leben und Tod. Für Tony steht fest, dass er die Zeit, die ihm bleibt, ganz bewusst nutzen möchte. Er will so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und nichts auf später verschieben. Sein ungewöhnliches Lebensmotto bringt diesen Wunsch in einem einzigen Satz auf den Punkt: "Ich möchte unbedingt mit Erinnerungen sterben und nicht mit Träumen." Jahrelang habe sich für ihn alles nur ums Überleben gedreht. Nun sei für ihn eine neue Phase angebrochen, in der er herausfinden wolle, was für ihn trotz seiner Erkrankung alles möglich ist. Die vielen medizinischen Krisen haben dabei auch seinen Blick auf Ängste verändert. Heute steht für den Entertainer nicht mehr allein die Frage im Vordergrund, wie er weitermachen kann, sondern auch, wie er seine Lebenszeit füllen möchte.

Bei "Volle Kanne" erklärte er: "Ich habe immer versucht, zu überleben. Jetzt darf ich zum ersten Mal leben, und ich möchte schauen, wie viel Leben passt in ein Leben?" Gleichzeitig ist dem Comedian wichtig, nicht nur über seine Diagnose wahrgenommen zu werden. "Die Geschichte ist nicht, ich bin krank und mache das. Ich bin richtig, richtig gut in dem, was ich mache – und ich bin krank", stellte er im ZDF-Talk klar. Humor sei für ihn schon als Kind ein wichtiges Werkzeug gewesen, um mit schwierigen Situationen fertigzuwerden und gleichzeitig sein Umfeld zu beruhigen. In der Klinik habe er mit seinen Witzen sogar Ärzte und Pflegekräfte zum Lachen gebracht. Seine Motivation beschrieb er so: "Ich liebe es, dass Leute lachen, weil ich selbst so viel geweint habe." Und weiter: "Humor entwickelt sich durch Leid."

Hinter Tonys Aussagen liegt eine lange Krankheitsgeschichte. Seit seinem achten Lebensjahr leidet er am Kurzdarmsyndrom und musste immer wieder schwere Komplikationen sowie langwierige Krankenhausaufenthalte bewältigen. Nach eigenen Angaben lag der Entertainer bereits dreimal im Koma, hatte Lähmungserscheinungen und verlor aufgrund eines Vitamin-A-Mangels für sechs Monate sein Augenlicht. Bis zu seiner Diagnose war es jedoch ein schwieriger Weg. Tony sei zunächst mehrfach aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt worden. Erst als er nach einer Urinprobe auf dem Dienstflur das Bewusstsein verlor, wurde er notoperiert. Dabei stellten die Ärzte fest, dass sein Dünndarm abgestorben war. Seitdem trägt Tony einen Rucksack mit einem Infusionsbeutel bei sich, über den sein Körper mit Nährstoffen versorgt wird. Früher hing er dafür täglich bis zu 17 Stunden am Beutel – mittlerweile sorgen neue Medikamente dafür, dass die Versorgung weniger Zeit in Anspruch nimmt.

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Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Komiker

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