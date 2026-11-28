Melanie Thornton (†34) starb nur zwei Tage, bevor ihr Song "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" erschien. Die US-amerikanische Sängerin kam am 24. November 2001 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Zürich ums Leben. Sie wurde nur 34 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt war die Musikerin auf Werbetour durch Europa. Vom Flughafen Berlin-Tegel aus war sie mit dem Crossair-Flug 3597 in die Schweiz aufgebrochen, wo weitere Termine auf sie warteten. Das Unglück ereignete sich bei Nebel und Schneetreiben. Der Pilot leitete den Sinkflug zu früh ein, als das Flugzeug noch weit von der Landebahn entfernt war. Als er schließlich durchstarten wollte, war es bereits zu spät. Bei Bassersdorf streifte das ausgefahrene Fahrwerk Bäume, danach stürzte die Maschine zu Boden und brach in zwei Teile. 24 Menschen verloren ihr Leben, neun überlebten. Laut dem abschließenden Untersuchungsbericht war der Pilot übermüdet.

Musikalisch verband "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" festliches Glockenklingeln mit einem teilweise melancholischen Text. Im Mittelpunkt stand eine Botschaft von Liebe, Frieden und Zusammenhalt. Da der Song nur wenige Wochen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 erschien, erhielten diese Themen besondere Aufmerksamkeit. In einer zentralen Zeile des Liedes heißt es übersetzt: "Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle, ein Traum davon, dass wir unser Leben in perfekter Harmonie leben." Coca-Cola hielt nach dem Absturz an dem Song fest und setzte ihn weiter für seine Kampagne vor Weihnachten ein. Die Melodie stammte ursprünglich aus einem Werbespot des Konzerns. Mit dessen Erlaubnis hatten Melanie und ihr Team daraus ein komplettes Lied gemacht.

Bis Mitte November 2026 kam der Hit auf insgesamt 154 Wochen in den deutschen Charts. Durch die Weihnachtswerbung von Coca-Cola wurde der Titel zu einem modernen Weihnachtsklassiker, den Fans auf der ganzen Welt kennen. Zuletzt landete er am 2. Januar 2026 auf Platz 32. Damit lag er zu diesem Zeitpunkt sogar vor Mariah Careys (57) "All I Want for Christmas Is You", das auf 117 Chartwochen kam. Ausgerechnet während ihrer Werbetour hatte Melanie voller Vorfreude über ihre privaten Pläne für die Feiertage gesprochen. Nach ihren Auftritten in Europa wollte die Sängerin zurück in die USA fliegen. Dort wollte sie Weihnachten mit ihrer Familie in Atlanta verbringen. Am 24. November 2026 jährte sich der Tod der Sängerin nun zum 25. Mal.

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Melanie Thronton

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United Archives GmbH / ActionPress Melanie Thornton, 2001

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