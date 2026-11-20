Was für eine Figur! Frauke Ludowig (62) begeistert mit einem besonders freizügigen Auftritt in Las Vegas – und das mit stolzen 62 Jahren. In einem Clip zeigt die Moderatorin ihren Followern so viel Haut wie sonst eher selten. Für einen glamourösen Showgirl-Moment schlüpfte sie in ein knappes, gold- und silberfarben glitzerndes Outfit aus BH und passendem Slip. Dazu kombinierte sie eine hautfarbene Strumpfhose und beigefarbene High Heels, funkelnde Armbänder rundeten den Look ab. Die größten Hingucker waren jedoch die Federn: Auf ihrem Kopf thronte ein riesiger Kopfschmuck in Pink, Rosa und Dunkelrot, während an ihrem Rücken ein ausladender Federaufbau befestigt war. Bestens gelaunt drehte sich Frauke vor der Kamera und kam mit tänzerischen Schritten auf sie zu. Anschließend posierte sie mit überkreuzten Beinen, während die langen Federn bei jeder Bewegung schwungvoll um ihren Körper wippten.

Zu Beginn des Clips sah das allerdings noch ganz anders aus. Da stand die Moderatorin in einem Kostümfundus zwischen Kleiderständern, an denen zahlreiche pinke und rote Federoutfits hingen. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt noch ganz leger gekleidet: mit schwarzem T-Shirt, weiter hellblauer Jeans und braunen Schuhen. Die Verwandlung wagte Frauke für die Sendung "RTL Exclusiv". Weitere Einblicke in ihr Showgirl-Erlebnis sollen die Zuschauer am kommenden Sonntag zu sehen bekommen. Nach Las Vegas waren die Moderatorin und ihr Team anlässlich der Formel 1 gereist. Dort haben sie nach eigenen Angaben noch weitere Geschichten vorbereitet. "Wo sonst, wenn nicht im verrückten Las Vegas, kann man sich einmal im Leben in ein Showgirl verwandeln?", schrieb Frauke zu ihrem Beitrag.

Dass hinter dem glamourösen Auftritt eine Menge Aufwand steckt, verriet Frauke ihren Followern ebenfalls. "Und ich kann euch sagen, der Weg dahin ist krasssss...", schrieb sie in ihrem Post. Das Video selbst kommt allerdings ganz ohne Worte aus: Die Begeisterung der Moderatorin wird allein durch ihre Körpersprache deutlich. Sie lächelt in die Kamera und präsentiert ihr aufwendiges Kostüm selbstbewusst. Dabei scheint sie großen Spaß an ihrer kleinen Tanzeinlage zu haben. Ganz allein hat Frauke das Abenteuer übrigens nicht bestritten. In ihrem Beitrag markierte sie das RTL-Styling-Team, das ihr bei ihrer Verwandlung und dem Showgirl-Erlebnis zur Seite stand. Auch das Showgirl Bootcamp verlinkte sie in dem Clip. Mit dessen Hilfe tauchte die Moderatorin in die Welt der Federn und des Glitzers ein.

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Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig im Showgirl-Outfit, November 2026

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