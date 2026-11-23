Katharina Eisenblut (32) hat nach einem Arzttermin wegen des deutlich sichtbaren Knotens an ihrem Oberbauch ein beunruhigendes Update gegeben. Wie die Realitybekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story berichtete, handelt es sich bei der Veränderung weder um eine Fettansammlung noch um eine Talgdrüse, auf die sie gehofft habe. "Fest steht aber, dass es operiert werden muss, und davor habe ich Angst... Ich will nicht noch mal operiert werden", schreibt sie. Für Katharina ist diese Nachricht nur schwer zu verkraften, denn der Gedanke an einen erneuten Eingriff macht ihr große Angst und belastet sie emotional stark, wie sie betont. Trotzdem entschied sie sich, ihre Community nicht im Ungewissen zu lassen, und meldete sich schon kurz nach dem Arztbesuch bei ihren Followern, um über den aktuellen Stand zu informieren.

Wie sehr sie die Nachricht von der anstehenden Operation mitnimmt, verdeutlichte Katharina in ihrer Story: "Ich bin gerade völlig fertig mit den Nerven. Sorry, meine Mäuse, ich bin heute einfach echt scheiße drauf. Ich melde mich morgen wieder. Hab euch lieb." Warum der Knoten entfernt werden muss und wann die Operation stattfinden soll, verriet Katharina in ihrem Update nicht. Schon vor dem Termin hatte sie auf Social Media durchblicken lassen, wie sehr sie der Arztbesuch beschäftigte: "Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Angst vor einem Arzttermin wie heute. Drückt mir ganz fest die Daumen, meine Mäuse", ließ sie ihre Fans kurz vorher wissen.

Ihre Follower hatte Katharina vor Kurzem bereits über die auffällige Wölbung an ihrem Oberbauch informiert, die Stelle vor der Kamera gezeigt und erklärt, dass der Knubbel ihrer Einschätzung nach immer größer werde. In ihrem Wohnzimmer hob sie für die Aufnahme ihr bauchfreies Top an und tastete den Bereich oberhalb ihres Bauchnabels mit beiden Händen ab. Anschließend drehte sie sich seitlich zur Kamera, damit ihre Follower die Veränderung besser erkennen konnten. Während des Clips wirkte die Sängerin verunsichert und blickte immer wieder auf ihren Bauch. Schließlich bat sie ihre Community um Hilfe dabei, den Knoten einzuordnen, bevor der Arzttermin nun Gewissheit über den nötigen Eingriff brachte.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2026

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