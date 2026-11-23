Katharina Eisenblut (32) hat ihren Fans auf Instagram ein persönliches Update zu ihrer körperlichen Veränderung gegeben. In ihrer Story verriet die Sängerin, dass sie nach zwei Schwangerschaften inzwischen nur noch 50 Kilogramm wiegt. Damit hat der Realitystar nicht nur die während der Schwangerschaften zugenommenen Kilos wieder verloren, sondern bringt mittlerweile sogar weniger auf die Waage als vor der Geburt ihrer Kinder. Die Neuigkeit teilte Katharina mit einem Selfie, das sie in einem hellen Zimmer mit einem Gitterbett im Hintergrund zeigt. Dazu schrieb sie sichtlich überrascht: "Aber nach zwei Schwangerschaften wiege ich jetzt tatsächlich 50 Kilo!" Mit dem Beitrag ließ die Musikerin ihre Follower an ihrer körperlichen Entwicklung teilhaben und machte deutlich, wie sehr sie sich über ihr aktuelles Gewicht freut.

Wie sehr sich ihr Körper verändert hat, zeigte Katharina ihren Followern anhand mehrerer Vorher-Nachher-Aufnahmen. In einem älteren Video watet sie im Bikini gemeinsam mit ihrem kleinen Jungen durch das Wasser einer felsigen Bucht, während sie auf einem aktuellen Foto in einem figurbetonten schwarzen Kleid Hand in Hand mit ihrem Partner durch einen Flur läuft. Dabei betonte die Sängerin, dass für sie nicht allein ihr Aussehen oder die Zahl auf der Waage entscheidend sei. "Ich sehe in diesem Video eine wunderschöne Frau. Aber ich selbst habe mich damals einfach nicht wohlgefühlt. Heute fühle ich mich endlich wieder wohl in meinem Körper, und genau darum geht's!", erklärte sie auf Instagram. Gleichzeitig stellte Katharina in Aussicht, ihrer Community noch zu verraten, was ihr beim Abnehmen geholfen hat. Welche Methoden sie dafür genutzt hat, ließ sie bislang allerdings offen.

Neben ihrer körperlichen Veränderung gewährte Katharina ihren Followern auch kleine Einblicke in ihr Familienleben. Während auf ihrem Selfie ein weißes Gitterbett im Hintergrund zu erkennen ist, zeigt eine weitere Aufnahme einen Wohnraum mit herumliegendem Kinderspielzeug. Kurz zuvor hatte die Influencerin ihre Community bereits mit einer amüsanten Geschichte über ihren Ehemann unterhalten, der offenbar gerade ein neues Hobby für sich entdeckt hat. "Oh mein Gott, ich habe jetzt offiziell auch meinen Mann an GTA verloren", scherzte sie in ihrer Instagram-Story. Das kommentierte Katharina mit einem weiteren Seitenhieb: "Tja, das war's dann wohl mit unserer gemeinsamen Zeit, Schatz, wir sehen uns wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder. Bis dahin war's schön mit dir!" So verband Katharina ihr persönliches Körperupdate mit lockeren Momenten aus ihrem Zuhause.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026

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