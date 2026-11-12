Nach Einbruch bei Marius: Beschuldigter verweigert Aussage

Der Mann, der Marius Borg Høiby (29) in der Nacht zum vergangenen Freitag in dessen Wohnung auf dem royalen Anwesen Skaugum aufgesucht haben soll, will nicht mit der Polizei sprechen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Mann in seinen Dreißigern. Er soll zunächst gegen die Tür getreten und geschlagen haben. Anschließend soll er in das Haus eingedrungen sein und den Sohn von Königin Mette-Marit (53) geschubst haben. Nach dem Vorfall verhängten die Behörden ein Kontaktverbot gegen den mutmaßlichen Eindringling. Polizeianwalt Henrik Horverak Steenfeldt-Foss bestätigte nun gegenüber Dagbladet, dass die Ermittler mit dem Verteidiger des Mannes in Verbindung stehen. "Die Polizei steht bezüglich der Vernehmung mit dem Verteidiger des Beschuldigten in Kontakt. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte sich der Beschuldigte keiner polizeilichen Vernehmung stellen", erklärte Henrik dem Blatt.

Auch Verteidiger Peder Morset bestätigte gegenüber Dagbladet, dass sein Mandant derzeit keine Aussage machen will. "Ich kann bestätigen, was die Polizei sagt, nämlich dass er sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vernehmen lassen möchte", erklärte er. Warum der Beschuldigte die Befragung ablehnt, erläuterte der Anwalt nicht. Zuvor hatte er dem Medium allerdings mitgeteilt, sein Mandant sei überzeugt, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Marius wurde hingegen am Montag als Geschädigter von den Ermittlern befragt. Was der 29-Jährige dabei aussagte, ist allerdings nicht bekannt.

Gegen den Mann waren nach dem Vorfall auch strafrechtliche Schritte angekündigt worden. Wie TV 2 bereits vor einigen Tagen berichtet hatte, hatten die Beamten ihm zunächst lediglich einen Platzverweis erteilt. Erst nachträglich hatten sich die Behörden entschieden, ein Verfahren einzuleiten. Polizeianwalt Erlend Hals Bakke hatte bestätigt: "Es wird ein Strafverfahren wegen unbefugten Zutritts und Körperverletzung eingeleitet."

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo, 9. September 2026

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Imago Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

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