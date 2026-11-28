Bei diesem Anblick dürften viele Zuschauer zweimal hinschauen: Johann Lafer (69) zeigt sich im "Kölner Treff" mit einem völlig neuen Look. Wo über Jahrzehnte ein dunkler Schnauzbart das Gesicht des TV-Kochs prägte, trägt er in der WDR-Talkshow nun einen Vollbart, der bereits von grauen Strähnen durchzogen ist, während er seine Haare unter einer schwarzen Kappe versteckt. Hinter der optischen Verwandlung steckt allerdings ein ernster Grund. In der Sendung spricht der 69-Jährige ungewöhnlich offen über seine Krebserkrankung und die Chemotherapie, die er inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat und durch die er zeitweise seine Haare verlor sowie deutlich abnahm. Zu sehen ist der bewegende Auftritt heute ab 22 Uhr im WDR und in der ARD-Mediathek, wo neben dem Koch auch Peter Schilling (70), SelfieSandra (27), Doc Felix und Helena Zengel (18) in der Runde Platz nehmen.

An den Moment, in dem ihm die Diagnose eröffnet wurde, erinnert sich Johann noch bis ins Detail. Der Satz "Sie haben Krebs" habe sein Leben auf einen Schlag aus der Bahn geworfen: "Das kann ich jetzt von mir sagen, das ist brutal", gesteht er im "Kölner Treff". Zunächst hatte der Fernsehkoch noch gehofft, die Erkrankung ohne Chemotherapie besiegen zu können, und setzte auf Alternativen wie eine Ozontherapie, eine Immuntherapie und Nahrungsergänzungsmittel. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus, und im Sommer des vergangenen Jahres spitzte sich seine Lage dramatisch zu: "Mein Körper ist explodiert von diesen Lymphknoten", schildert er in der WDR-Sendung. Den Wendepunkt brachten schließlich die Schulmedizin und vor allem die Chemotherapie, für die er heute zutiefst dankbar ist: "Gäbe es nicht die harten Methoden, würde ich hier nicht mehr sitzen, und dafür bin ich sehr dankbar."

Nach der Schockdiagnose weihte Johann zunächst nur einen einzigen Menschen ein – seine Ehefrau Silvia. Allen anderen gegenüber hielt er die Krankheit anfangs streng geheim, bis Ende Mai erste Spekulationen laut wurden. Damals war der Koch im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten und hatte mit seinem stark veränderten Äußeren für besorgte Nachfragen gesorgt, woraufhin er kurz darauf öffentlich machte, dass eine Chemotherapie hinter dem Haar- und Gewichtsverlust steckt. Über Jahrzehnte hinweg gehörte der dunkle Schnauzbart bei unzähligen TV-Auftritten untrennbar zu seinem Markenzeichen. Der graue Vollbart im "Kölner Treff" markiert nun nicht nur einen deutlichen optischen Bruch, sondern begleitet auch einen der ersten großen Fernsehauftritte, in denen Johann so offen über seinen Weg durch die Krankheit spricht.

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Imago Johann Lafer bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff" in Köln, November 2026

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Imago Johann Lafer bei der Media Night der FEI World Championships Aachen 2026 im Champions Circle

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