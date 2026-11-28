Pete Davidson (33) und seine Ex-Partnerin Elsie Hewitt (30) haben Thanksgiving offenbar zusammen mit ihrer Tochter Scottie Rose verbracht. Das zeigt ein Video, das Elsie online teilte. Darin ist zu sehen, wie Pete seine Ex und die Kleine im Auto fährt. Während der Fahrt sorgte ein unangenehmer Geruch für Gesprächsstoff: Plötzlich wollte die Schauspielerin wissen, wer im Wagen gepupst hatte. Der Comedian wies jede Schuld weit von sich. "Ich weiß, dass ich es nicht war, weil ich den Geruch nicht mag", beteuerte er in dem Clip. Zu einem ernsthaften Streit kam es deshalb aber nicht. Stattdessen mussten die beiden über die stinkende Situation im Wagen herzlich lachen. Damit gewährten Pete und Elsie einen unerwartet amüsanten Einblick in ihren Feiertag. Zugleich zeigte die Szene, wie locker die beiden trotz ihres Liebes-Aus miteinander umgehen können, wenn sie Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter verbringen.

Nach der denkwürdigen Autofahrt ging der gemeinsame Feiertag für Pete und Elsie ausgelassen weiter. In einem weiteren Einblick versuchten Pete und Elsie, mit ihrem Gesang eine Lichtshow am Weihnachtsbaum auszulösen. Elsie versah eine der Aufnahmen ausdrücklich mit dem Hinweis "Co-Parenting". Damit machte sie klar, dass der gemeinsame Feiertag ganz im Zeichen ihrer Tochter stand. Es war nicht das erste Mal, dass die Eltern nach ihrer Trennung zusammen mit Scottie einen besonderen Tag feierten. Bereits an Halloween waren sie als Familie unterwegs gewesen und hatten sich dafür Kostüme im Stil der Kultserie "Die Sopranos" ausgesucht. Pete und Elsie hatten sich im Mai 2026 getrennt. Im darauffolgenden Juli trafen sie dann eine Vereinbarung über die gemeinsame Betreuung ihrer Tochter. Die neuen Aufnahmen zeigen nun, dass sie auch Feiertage weiterhin miteinander verbringen und dabei offenbar nicht auf gemeinsame Späße verzichten.

Die Romanze von Pete und Elsie war im März 2025 öffentlich geworden, nachdem die beiden gemeinsam im Meer gesichtet worden waren. Nur vier Monate später verkündeten sie dann, dass sie ein Kind erwarten. Tochter Scottie kam schließlich im Dezember 2025 zur Welt – neun Monate, nachdem die Beziehung ihrer Eltern erstmals für Schlagzeilen gesorgt hatte. Ihr Name hat für Pete eine ganz besondere Bedeutung: Scottie erinnert an seinen Vater Scott Davidson. Dieser kam bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ums Leben. Wenige Monate nach der Geburt ging die Partnerschaft von Pete und Elsie auseinander. Nach der Trennung von Pete hatte Elsie offen über ihr neues Leben gesprochen. Dabei machte sie keinen Hehl daraus, dass das Dasein als alleinerziehende Mutter sie vor einige Herausforderungen stellt. Die inzwischen vereinbarte gemeinsame Betreuung ermöglicht es beiden Elternteilen, Zeit mit Scottie zu verbringen.

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Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt mit ihrer Tochter Scottie Rose, Dezember 2025

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Instagram / elsie Elsie Hewitt, Pete Davidson und Tochter Scottie an Halloween

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