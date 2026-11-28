Sänger Michael Schüler (29) überrascht mit einem ehrlichen Geständnis über seine Shows am berühmten Ballermann. Wenn er im Bierkönig auf Mallorca die Menge so richtig zum Feiern bringt, könnte man meinen, dass auch beim Künstler selbst reichlich Alkohol im Spiel ist. Doch das Gegenteil ist eigentlich der Fall: Michael steht grundsätzlich nüchtern auf der Bühne zum Performen. Im Interview mit Promiflash räumte er kürzlich mit diesem Vorurteil auf. "Jetzt hab ich was verraten, weil die meisten haben, glaube ich, schon immer gedacht, dass ich schon sternhagelvoll bin. Aber es ist nicht so", stellte der Partysänger direkt klar. Um in Feierlaune zu kommen, sei er überhaupt nicht auf Bier oder Schnaps angewiesen. "Also, ich kann mich schon auch so selber pushen", betonte er im Gespräch. Sein feierfreudiges Image steht somit in einem gewissen Kontrast zu seinem tatsächlichen Verhalten auf der Bühne.

Den nötigen Schub hole er sich stattdessen viel lieber von seinem Publikum. Die besondere Stimmung im Bierkönig und die feiernden Gäste würden ihn zusätzlich total antreiben. "Das ist schon immer ein Energielevel, was die Leute mir geben, was ich den Leuten auch zurückgeben möchte", schilderte Michael gegenüber Promiflash. Für ihn gehört es außerdem zum Berufsethos, ohne Alkohol aufzutreten. "Das ist halt schon auch irgendwie Teil des Jobs. (...) Und da muss man schon professionell sein", erklärte der Musiker. An seinem bisherigen Konzept will er scheinbar auch in Zukunft festhalten und in der nächsten Saison wieder auf Mallorca performen. "Das ist schon einfach eine stabile Sache, die ich auch gerne nächstes Jahr weitermachen wollen würde", enthüllte er. Ganz auf Alkohol verzichtet Michael privat jedoch nicht. Feiern gehe er nach wie vor, jedoch eher kontrolliert: "Man findet mich schon jede Woche noch mal irgendwo, wo ich reinkippe, aber halt in Maßen."

Bekannt geworden ist Michael vorrangig durch seine Auftritte im Reality-TV und als Sportler. Seit einiger Zeit verfolgt er aber auch musikalische Pläne am Ballermann. Mit seinem Partyhit "Sternhagelvoll" wagte er bereits einen ersten Schritt in die Partyszene der Baleareninsel. Ausgerechnet dieser Songtitel deckt sich mit genau dem Begriff, mit dem er im Interview die Annahme etlicher Leute über seinen Zustand auf der Bühne beschrieb. Mit seiner eigenen Musik verfolgt Michael ein ganz klares Ziel: Er wollte sich als Ballermann-Künstler stetig weiterentwickeln, professioneller werden und die Partyszene mit eigenen Liedern bereichern. Seine nüchternen Auftritte im Bierkönig passen zu diesem beruflichen Anspruch, den er gegenüber Promiflash deutlich machte. Statt sich vor den Liveshows Mut anzutrinken, setzt der Sänger auf die gute Energie aus dem Publikum und einen klaren Kopf, wenn er auf der Bühne steht.

Anzeige Anzeige

Instagram / micha_schue Micha Schüler, Stimmungssänger

Anzeige Anzeige

Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-Star

Anzeige Anzeige