David Fincher (64) und Brad Pitt (62) könnten schon bald wieder zusammen an gleich zwei Projekten arbeiten. Der Regisseur denkt offenbar schon über weitere gemeinsame Filme mit dem Schauspieler nach. Zum Kinostart ihres neuen Films "The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth", eines Sequels zu Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood", sprach David jetzt im Filmpodcast "The Big Picture" über einen Animationsfilm, an dem Brad mitwirken soll. "Wir sprechen im Grunde genommen darüber, ein animiertes Projekt zu machen, für das er seine Stimme bereitstellen würde. […] Es ist eine Art Performance Capture", schilderte der "Fight Club"-Regisseur. Außerdem verriet David, dass er eine Idee für den "gruseligsten Film aller Zeiten" hat und Brad dafür gern an Bord hätte. Der Hollywoodstar hält sich bei diesem Vorhaben bislang allerdings zurück.

"Er ist davongerannt und hat gesagt: 'Ich bin dafür noch nicht bereit und ich glaube, die Welt ist auch noch nicht bereit'", schilderte David im Podcast. Details über die Handlung des besagten Horrorfilms verriet der Regisseur nicht. Das Portal The Playlist spekuliert über ein Projekt mit dem Arbeitstitel "Body Hunter", an dem David schon seit einiger Zeit arbeitet. Darin soll es um Organdiebstahl gehen. Ob es sich dabei wirklich um das Projekt handelt, von dem er im Podcast sprach, ist allerdings noch unklar. Konkreter klingen Davids Pläne für den Animationsfilm. Dabei soll Performance Capture eingesetzt werden. Brads Stimme, seine Bewegungen und seine Mimik würden also aufgezeichnet und anschließend auf eine animierte Figur übertragen. Zur Handlung, zum Drehstart oder zu einem möglichen Veröffentlichungstermin sagte er nichts.

Brad und David arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. "The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth" ist bereits ihr viertes gemeinsames Projekt und läuft seit dem 25. November 2026 in einigen deutschen Kinos. Im Film schlüpft Brad wieder in die Rolle des ehemaligen Stuntmans Cliff Booth, den er schon in "Once Upon a Time... in Hollywood" gespielt hat. Dieses Mal steht jedoch seine Figur im Mittelpunkt der Geschichte. Die Geschichte stammt von Quentin Tarantino (63), während David Regie führte. Der Film spielt im Jahr 1977 und damit acht Jahre nach den Ereignissen aus dem Vorgänger.

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Getty Images David Fincher, Filmregisseur

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Netflix Brad Pitt in "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"

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