Sonya Kraus nach Jahren wieder beim "TV total Turmspringen"

Sonya Kraus (52) ist zurück am Sprungturm: Nach 13 Jahren feiert die Moderatorin im Januar ihr Comeback bei ihrem Lieblingsformat, dem "TV total Turmspringen". Damit kehrt sie zu ProSieben an den Pool zurück, wo sie schon von 2004 bis 2012 die triefnassen Stars direkt nach dem Sprung abfing. Mit dabei sind Olympiasieger Fabian Hambüchen (38), Schauspielerin Annabelle Mandeng (54) sowie das Vater-Sohn-Duo Thorsten (57) und Nico Legat (27). Gesprungen wird wie früher im Einzel und im Synchron. Gegenüber der Bild erklärte Sonya: "Zum Jubiläum aktiviere ich gern meine alte Kodderschnauze, presse das welke Fleisch in ein skandalös knappes Kostüm und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm."

Der Kult-Klassiker bringt alte Bekannte und neue Gesichter zusammen: Während Fabian als Sportlegende mit seiner Athletik überzeugt, will Annabelle als erfahrene Schauspielerin mit Nervenstärke punkten. Thorsten und Nico treten sowohl gegeneinander als auch gemeinsam an und testen im Synchron-Wettbewerb ihr Timing. Sonya führt die Gespräche unmittelbar nach dem Sprung, wenn das Adrenalin noch hoch ist und die Antworten besonders ehrlich ausfallen. Das Konzept aus Wagemut, Spaß und Wasserballett bleibt erhalten. Kommentiert wird die Veranstaltung von Sebastian Pufpaff (49) und Torsten Sträter (59).

Abseits des Beckens hatte Sonya in den vergangenen Jahren viel Kraft in sich selbst gefunden. 2022 machte die Moderatorin ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich. Sie nannte ihren Krebs "Karl Arsch" und unterzog sich direkt einer Mastektomie – der Entfernung beider Brüste – sowie einer anschließenden Chemotherapie. "Ich will keine Sekunde an den Gedanken verschwenden, dass der Krebs wiederkommen könnte. Und sollte er es doch tun, dann lege ich mich eben mit dem nächsten Karl Arsch an. Ich sage ihm aber jetzt schon: Herzliches Beileid!", erklärte sie damals laut der Bild mit bewundernswertem Mut. Die Frankfurterin engagiert sich seit Langem für Selbstbewusstsein und Female Empowerment und hat ihre direkte, humorvolle Art nie abgelegt – eine Marke, die Fans an ihr schätzen und die sie nun an den Sprungturm zurückbringt. Auch privat umgibt Sonya sich gern mit langjährigen Weggefährten, schätzt Verlässlichkeit und klare Worte – Eigenschaften, die am Beckenrand oft für die besten Momente sorgen.

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher, Sonya Kraus und Stefan Raab

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im November 2023