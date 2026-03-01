Krebserkrankung: Sonya Kraus offiziell "noch nicht geheilt"

Sonya Kraus (52) hat bei der Let's Dance-Kennenlernshow am vergangenen Freitag einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Die Moderatorin tanzte gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin einen Tango, der ihr von Juror Joachim Llambi (61) großes Lob einbrachte. "Sehr elegant und schön", urteilte er über die Performance, für die Sonya insgesamt 17 Punkte erhielt und sich damit im oberen Feld der 14 Promis platzierte. Im Laufe des Abends sprach die 52-Jährige auch offen über ihre schwere Krebserkrankung, die sie seit 2021 begleitet.

Im Herbst 2021 wurde bei Sonya Brustkrebs diagnostiziert. Nur wenige Wochen nach der erschütternden Diagnose unterzog sie sich der Amputation beider Brüste sowie einer Chemotherapie. Auch wenn sie heute wieder auf der Bühne steht und tanzt, ist der Kampf gegen die Krankheit noch nicht endgültig gewonnen. "Offiziell bin ich noch nicht geheilt, das ist man immer erst so nach fünf Jahren", erklärt sie im Gespräch mit RTL. Trotzdem geben ihr die körperlichen und mentalen Fortschritte der vergangenen Jahre den Mut, sich dieser großen Herausforderung zu stellen.

Mit ihrer Teilnahme an der Tanzshow verfolgt Sonya ein besonderes Ziel. "Ich wollte auch anderen Hoffnung geben, die mit einer so schweren Diagnose kämpfen", betont sie. Gleichzeitig sei es für sie persönlich wichtig, sich selbst etwas zu beweisen. "Für mich ist es ein Schritt, um zu zeigen, dass alles wieder in Ordnung ist", so die TV-Bekanntheit weiter. "Let's Dance" wird damit für sie zu mehr als nur einem Wettbewerb – es ist ein Symbol für ihren Weg zurück ins Leben und ein Zeichen der Hoffnung für andere Betroffene.

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Getty Images Valentin Lusin und Sonya Kraus tanzen bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln

