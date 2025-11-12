Unsexy? So geht Moderatorin Sonya Kraus abends ins Bett

Bei der Präsentation der ersten Bettwarenkollektion "Bedtime Stories" von Luxusmakler Marcel Remus (39) gewährte Sonya Kraus (52) ungewohnt private Einblicke. Bei der Veranstaltung zeigte sich die 52-jährige Moderatorin entspannt und sprach im Interview mit RTL über ihr abendliches Ritual. Dabei räumte sie mit dem Klischee auf, dass bei ihr abends glamouröse Looks dominieren: "So liege ich natürlich normalerweise nicht im Bett, sondern ich habe die Haare im Dutt. Meistens dann auch noch irgendwie einen richtig verranzten alten Pyjama an. Und ich bin eh so eine Frostbeule. Das heißt, ich gehe auch gerne mit Kuschelsocken ins Bett. Total sexy, oder?"

Sonya gewährte einen Einblick in ihre Schlafgewohnheiten – inklusive einer unterhaltsamen Demonstration ihrer liebsten Schlafposition: "Tief vergraben und immer noch irgendwie ein Kisschen oder eine Decke über dem Kopf. Also, du kommst in mein Schlafzimmer und denkst dir, die ist nicht da, weil vergraben unter Kuscheldecken. Das ist wirklich so ein Höhlenbau- oder so ein Nestbau-Instinkt. So penne ich." Und was ist mit Falten, wenn man auf dem Bauch schläft? "Das wäre so toll, wenn ich Rückenschläferin wäre", so Sonya. "Aber von meiner Schlafposition her müsste ich runzlig sein wie eine Baumrinde und ich wache auch meistens morgens auf, mit 1.000 Abdrücken von Kissen im Gesicht. Aber das Gute ist: Ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und dann geht das schon wieder weg!"

Die Offenheit von Sonya überrascht, passt aber perfekt zu ihrem Image als unerschrockene Entertainerin. Nach außen stets adrett und glänzend, zeigt sie hier eine bodenständige und angenehm normale Seite von sich. Ihre klaren Prioritäten in Sachen Schlaf spiegeln auch den Wunsch wider, nach einem turbulenten Alltag Ruhe und Geborgenheit zu finden. Ob bei ihren Moderationen oder abends daheim – Sonya bleibt sich und ihrem unkomplizierten Wesen treu, und genau diese Mischung macht sie so sympathisch.

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im November 2023