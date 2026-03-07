Enttäuscht? Sonya Kraus reagiert auf "Let's Dance"-Rauswahl

Für Sonya Kraus (52) ist das Abenteuer bei Let's Dance schneller vorbei als gedacht. Schon nach der ersten Show müssen die Moderatorin und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (39) die beliebte Tanzshow verlassen. Kurz nach der Entscheidung meldeten sich die beiden im "Exclusiv Spezial" bei Frauke Ludowig (62) zu Wort und sprachen offen über ihren überraschenden Abschied vom Tanzparkett. Während im Studio noch emotionale Stimmung herrschte, zeigte sich die 52-Jährige selbst erstaunlich gelassen: "Ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Man muss es ja auch annehmen, wenn man sich für so etwas committet", erklärte sie. Auch ihre Kinder hätten das Ergebnis offenbar kommen sehen: "Die haben gesagt: 'Mama, du bist viel zu oll für sowas.'"

Für ihren Tanzpartner Valentin ist das Aus dagegen deutlich schwerer zu verkraften. Der Profi zeigte sich sichtlich bewegt und fand nur warme Worte für die Moderatorin. "Es tut mir so leid für dich. Du bist so eine tolle Frau, so eine begabte Tänzerin", schwärmte er und gab zu, von der Entscheidung überrascht zu sein. Sonya selbst blickt trotz des frühen Endes positiv auf die Erfahrung zurück – und hat bereits neue Pläne: Statt weiter über das Ausscheiden zu grübeln, will sie nun erst einmal Zeit mit ihrer Familie verbringen und sogar in den Urlaub fahren.

Sonya und ihr Tanzpartner starteten mit einem Charleston in die erste Liveshow und wollten das Publikum begeistern. Die Jury – Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) – zeigte sich jedoch wenig überzeugt und vergab nur 12 Punkte. Damit lag das Duo auf den hinteren Plätzen. Am Ende reichten diese Wertungen zusammen mit den wenigen Zuschaueranrufen nicht aus, um in die nächste Runde einzuziehen.

Imago Sonya Kraus und Valentin Lusin nach der ersten regulären Liveshow von "Lets Dance" aus, 2026

Imago Valentin Lusin und Sonya Kraus bei der ersten regulären Show von "Let's Dance", 2026

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

