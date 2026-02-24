"Let's Dance"-Teilnahme: Das bereitet Sonya Kraus Sorgen

Sonya Kraus (52) wollte schon bei der allerersten Let's Dance-Staffel mit dabei sein. Nun, rund zwei Jahrzehnte später, ist die Moderatorin tatsächlich Teil der 19. Staffel der RTL-Kultshow, die am 27. Februar 2026 startet. Und wenn man ihr zuhört, spürt man sofort: Das hier ist kein gewöhnlicher TV-Job für sie. Ihre Vorfreude ist kaum zu zügeln, kaum zu verbergen – und trotzdem mischt sich da auch ein guter Schuss Respekt darunter. Schließlich ist es eine Sache, von einer Show zu träumen, und eine ganz andere, live vor Millionen Zuschauern auf dem Parkett zu stehen. Gegenüber RTL gibt sie offen zu, was sie am meisten umtreibt: "Am meisten Schiss hat man vor 'nem Blackout. Dass man sich die Füße verdreht und die Schritte vergisst."

Zehn Jahre Ballettunterricht, das Konservatorium der Frankfurter Musikhochschule, Auftritte im Kinderballett der Frankfurter Oper – Sonya ist keine blutige Anfängerin auf dem Tanzparkett. Und doch macht sie sich keinerlei Illusionen darüber, was die Jahre mit ihrem Körper gemacht haben. "Leider, leider, die Beine, die früher mal hinter's Ohr gingen, sind nicht mehr ganz so. Die kriege ich noch 90 Grad zur Seite, rückwärts, aber dann ist auch schon Stopp", sagt sie mit einem Lachen, das zeigt: Sie hat Frieden gemacht mit dem, was ist. Ihren Humor hat Sonya auch nach schweren Zeiten nicht verloren. Sie verlor früh ihren Bruder und ihren Vater. Über diese Erfahrungen sagt sie heute: "Das hört sich jetzt dramatisch an, aber ich bin dankbar dafür. Dankbar für diese Erfahrung, weil ich weiß ganz genau, was echte Probleme sind und was unechte Probleme und gemachte Probleme sind."

2021 wurde bei Sonya Kraus Brustkrebs diagnostiziert. Mitten im Garten einer Freundin erhielt sie den Anruf ihrer Ärztin, die ihr mitteilte, dass sie ein bösartiges Mammakarzinom habe. Was folgte, war eine beidseitige Mastektomie und eine Chemotherapie, die sie an ihre äußersten Grenzen brachte. Einmal kroch sie in einem Münchner Hotel auf allen Vieren vom Aufzug bis zur Zimmertür – so erschöpft war ihr Körper. Und trotzdem drehte sie parallel eine Fernsehserie. Heute gilt sie als krebsfrei. "Nach so einer Chemo ist man auf verschiedenen Ventilen nicht mehr ganz so pfiffig. Aber der Körper ist ein Wunder – er regeneriert sich", erklärt sie im Gespräch mit RTL. Ihr blondes Markenzeichen ist zurück, ihr Antrieb sowieso nie weg gewesen. "Mein zweiter Vorname ist Resilienz", sagte Sonya schon 2024 der Apotheken Umschau – beste Voraussetzungen also für "Let's Dance".

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im November 2023