Andy Borg (66) und die Schweizer Schlagersängerin Monique verbindet längst mehr als ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik. Kennengelernt haben sie sich im Jahr 2000 während einer Tournee von Carmen Nebel (70). Daraus entstand eine ungewöhnlich enge Freundschaft. Wie sie der GlücksPost erzählten, teilen sie private Geheimnisse, kennen die Familien und Lebenswege des jeweils anderen und unterstützen sich auch im Beruf. "Wir sind fast wie Geschwister und haben eine wunderbare Seelenverwandtschaft", beschrieb Andy ihre besondere Verbindung gegenüber dem Magazin. Dass sie sich nach all den Jahren auch auf der Bühne blind verstehen, bewiesen die beiden gerade erneut: Erst vor wenigen Tagen standen sie bei Andys "Schlager & Spass"-Tour wieder Seite an Seite auf der Bühne: am Sonntag in Burgdorf und am Montag in Rapperswil. Für die langjährigen Freunde waren diese Konzerte weitere Kapitel einer Zusammenarbeit, die bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert anhält.

Wie bedingungslos Monique hinter Andy steht, zeigte sich besonders nach dem Ende seiner TV-Sendung "Musikantenstadl". Damals ergriff die Sängerin öffentlich Partei für ihn. Nach eigener Aussage zahlte sie dafür beruflich einen hohen Preis: Mehrere Jahre lang habe sie weder beim SRF noch beim ORF auftreten können, berichtete sie der GlücksPost. Eine Entschuldigung sei zwar von ihr erwartet worden, doch die lehnte Monique ab. "Ich hätte mich entschuldigen sollen, doch ich stand weiterhin zu Andy, weil wir Freunde fürs Leben sind", stellte Monique klar. Andy bedeutete ihr Einsatz viel. Er selbst hätte sich allerdings nicht so geäußert, gibt er zu. Manchmal müsse man eben dosieren, was man der Öffentlichkeit mitteilt. Auch heute beraten die beiden einander und sprechen offen Kritik aus, um Fehlentscheidungen zu verhindern. Monique bezeichnet Andy und seine Frau Birgit als wichtige Stützen ihrer Karriere. Der Sänger wiederum vertraut bei ihren Duetten besonders auf Moniques Gespür für das Publikum.

Auch die Familien der beiden sind eng miteinander verbunden. Moniques Partner Dani Kopp steht in Kontakt mit Andy, während die Sängerin sich auch mit Birgit austauscht. Moniques Kinder kennen Andy und Birgit bereits seit ihrer Kindheit und nahmen sie laut ihrer Mutter beinahe wie Tante und Onkel wahr. Obwohl sie weit voneinander entfernt leben, halten Andy und Monique über Nachrichten und Sprachnachrichten Kontakt. Oft spürten beide intuitiv, wenn es dem anderen nicht gut gehe, und meldeten sich dann. Einen richtigen Streit habe es in all den Jahren nie gegeben. Andy glaubt, dass auch der Freiraum durch die Entfernung dazu beiträgt. Monique stört an ihm nach eigener Aussage nur, dass er so weit weg wohnt. Gemeinsame Bühnenpannen liefern außerdem unvergessliche Erinnerungen: Als bei Monique einmal der Reißverschluss ihres Kleides riss, hielt Andy ihr den Rock zu und brachte sie von der Bühne. Bei einer anderen Show machte er einen Schritt zu viel und landete auf dem Monitorpult. Als klar war, dass er sich nicht verletzt hatte, lachten alle über das Missgeschick.

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Imago Andy Borg und Monique bei der sommerlichen Open-Air-Show im Europa-Park in Rust

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Imago Monique und Andy Borg bei der Generalprobe des letzten "Musikantenstadl" im alten Format am 26. Juni 2015 in Pula

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