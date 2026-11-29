Florian Silbereisen (45) lädt wieder zum großen Lichterglanz ein: Am Samstag, den 28. November, präsentiert der Moderator ab 20:15 Uhr live aus dem Congress Centrum Suhl das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Wie die ARD bekannt gab, wird die Sendung sowohl im Ersten ausgestrahlt als auch gratis per Livestream in der ARD-Mediathek übertragen. Am Abend vor dem ersten Advent läutet Florian damit offiziell die TV-Weihnachtssaison ein – und hat sich für diese festliche Gala eine ganze Reihe namhafter Größen aus der Schlager- und Popwelt eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg (60), Rolf Zuckowski (79), Marianne Rosenberg (71), Semino Rossi (64), Ella Endlich (42) und Andy Borg (66). Auch Simone Sommerland, Ross Antony (52), Nino de Angelo (62) und Dick Brave stehen auf der Gästeliste. Ein besonderes musikalisches Highlight kommt von Vanessa Mai (34): Die Sängerin feiert in der Sendung mit ihrem Song "Nie wieder allein" Fernsehpremiere. Das Lied hat sie für "Das Winterhexenfest" aufgenommen, die Weihnachtsfolge der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg".

Auch musikalisch ist für reichlich Abwechslung gesorgt: Neben traditionellen Weihnachtsklassikern dürfen sich die Zuschauer auf Schlager sowie internationale Pop-Hits freuen. Zudem hält die Sendung auch diesmal an liebgewonnenen Bräuchen fest. Ein fester Bestandteil ist das Friedenslicht aus Bethlehem, das direkt aus der Geburtsgrotte stammt und von Florian im Studio an seine Stargäste sowie das Saalpublikum weitergereicht wird. Als weiterer Höhepunkt schaut außerdem das Nürnberger Christkind in der Show vorbei. Ein prominenter Gast liest zudem eine Weihnachtsgeschichte vor. Wer am Samstagabend keine Zeit hat, muss trotzdem nicht auf die Sendung verzichten. Nach der Liveübertragung kann das "Adventsfest der 100.000 Lichter" noch für begrenzte Zeit in der ARD-Mediathek abgerufen werden. So lassen sich die Auftritte von Andrea, Vanessa und den anderen Stars auch später noch ansehen.

Abseits der musikalischen Darbietungen erwartet die Zuschauer an diesem Abend auch ein besonders bewegender Augenblick: Die Produktion gedenkt Elke Schleuß-Gillmeister, der langjährigen Chef-Kostümbildnerin des Formats, die völlig unerwartet verstorben ist. Noch bis kurz vor ihrem Ableben hatte sie an den Planungen für die aktuelle Adventsgala mitgewirkt – ihr zu Ehren soll nun ein Teil der Ausstrahlung gestaltet werden. Florian selbst moderiert das "Adventsfest der 100.000 Lichter" bereits seit 2004. Damit führt er schon seit mehr als zwei Jahrzehnten durch die vorweihnachtliche Show. Jahr für Jahr begrüßt er am Vorabend des ersten Advents zahlreiche Musiker auf der Bühne und präsentiert gemeinsam mit ihnen ein festliches Programm. Auch in diesem Jahr steht der Moderator wieder live vor der Kamera, um das Publikum auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

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