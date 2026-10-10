Vor Helene Fischer war sie Florian Silbereisens große Liebe

Lange bevor Florian Silbereisen (45) und Helene Fischer (42) gemeinsam zum Aushängeschild der Schlagerwelt wurden, gab es schon eine andere Frau an der Seite des Moderators: Michaela Strobl. Von 2003 bis 2006 waren der TV-Star und die Rechtsanwaltsfachangestellte ein Paar – drei Jahre, in denen sich im Leben von Florian so einiges änderte. Michaela erlebte dabei aus nächster Nähe, wie Florians Karriere einen entscheidenden Schub bekam. 2004 übernahm der damals 22-Jährige von Carmen Nebel (70) die Moderation der TV-Sendung "Feste der Volksmusik" und feierte damit seinen großen Durchbruch im Fernsehen. Mit dem Karrieresprung wuchs allerdings auch das öffentliche Interesse an seinem Privatleben. Für Michaela entwickelte sich der zunehmende Rummel offenbar zu einer großen Belastung. Letztlich hielt ihre Liebe diesem Druck nicht stand: 2006 folgte nach drei gemeinsamen Jahren die Trennung.

Nach dem Liebesaus machte Michaela deutlich, welchen Anteil die öffentliche Aufmerksamkeit an der Trennung hatte. "Der ganze Rummel war mir zu groß. Ich hoffe, dass ich jetzt zur Ruhe komme und ein bisschen Zeit für mich finde", erklärte sie damals gegenüber Bild. Ihr Wunsch nach mehr Abstand zeigte, wie sehr die Begleiterscheinungen von Florians wachsender Bekanntheit ihr gemeinsames Leben beeinflusst hatten. Doch auch Florian ließ erkennen, dass die Trennung nicht etwa auf fehlenden Gefühlen beruhte: "Wir haben uns immer noch lieb, aber wir konnten es einfach nicht mehr ertragen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben – auch wenn die heile Volksmusikszene das gern gesehen hätte." Das perfekte Bild, das sich so mancher Fan gewünscht hätte, wollten die beiden also nicht länger aufrechterhalten. Nach drei gemeinsamen Jahren zogen der Entertainer und seine Freundin einen Schlussstrich und gingen fortan getrennte Wege.

Eine Verbindung zur Schlagerwelt hatte Michaela allerdings nicht ausschließlich durch Florian. Die Rechtsanwaltsfachangestellte ist die Schwägerin von Andy Borg (65), der selbst als Schlagersänger und Moderator bekannt ist. Über Michaelas späteres Privatleben ist dagegen nur wenig öffentlich bekannt. Berichten zufolge heiratete sie im Jahr 2014. Florian fand unterdessen zwei Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung erneut eine Partnerin aus der Musikbranche: 2008 kam er mit Helene zusammen. Aus den beiden wurde in den folgenden Jahren eines der bekanntesten Paare der deutschen Schlagerszene – inklusive gemeinsamer Bühnenauftritte und Duette.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Anzeige Anzeige

Becher/WENN.com Andy Borg und Florian Silbereisen