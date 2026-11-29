Christopher Schwarzenegger (29) hat sich an Thanksgiving so schlank gezeigt wie noch nie. Der Sohn von Arnold Schwarzenegger (79) und Maria Shriver (71) war am Donnerstag in Los Angeles unterwegs, um gemeinsam mit seiner Mutter obdachlose Menschen zu unterstützen – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Bei der Hilfsaktion verteilten die beiden Essen an Bedürftige. Zu dem Anlass trug Christopher eine eng geschnittene blaue Jeans, ein schlichtes weißes T-Shirt und Sneaker. Dazu kombinierte er eine bunte Baseballkappe. In diesem lässigen Look war deutlich zu sehen, wie stark sich sein Körper verändert hat. Innerhalb der vergangenen sechs Jahre soll er rund 113 Kilogramm abgenommen haben. Hinter dem neuen Erscheinungsbild steckt offenbar keine kurzfristige Diät. Christopher stellte seine Ernährung langfristig um und integrierte regelmäßige Bewegung in seinen Alltag. Damit setzte er auf einen Prozess, den er über Jahre hinweg konsequent verfolgte, während er nun den Feiertag nutzte, um gemeinsam mit seiner Familie für andere Menschen anzupacken.

Schon am frühen Donnerstagmorgen fuhr Maria mit einem schwarzen Range Rover vor, um ihren Sohn abzuholen. Wenig später wurden Mutter und Sohn an einem Gemeinschaftsgebäude gesichtet. Bei dem Einsatz bekamen sie Verstärkung aus der Familie: Auch Christophers Bruder Patrick Schwarzenegger (33) und dessen Ehefrau Abby Champion halfen mit. Der Schauspieler kam in einem schwarzen T-Shirt und einer Trainingshose, das Model entschied sich für ein graues Sweatshirt und Jeans. Die Schwestern Katherine (36) und Christina Schwarzenegger (35) waren bei der Thanksgiving-Aktion hingegen nicht dabei. Christophers Weg zu einem gesünderen Leben begann bereits 2019, als er sich in Australien aufhielt. Damals bemerkte er, wie sehr ihn sein Gewicht bei alltäglichen Unternehmungen und persönlichen Vorhaben einschränkte. Daraufhin änderte er seine Ernährung und setzte dauerhaft auf unterschiedliche Sportarten. Zu seinem Programm gehörten Krafttraining, Boxen und Wandern. Statt sich auf eine einzelne Methode zu verlassen, kombinierte Christopher somit mehrere Veränderungen und hielt über einen langen Zeitraum daran fest.

Schon einige Wochen vor der Thanksgiving-Aktion hatte Christopher bei einem Spaziergang in Los Angeles mit seiner veränderten Figur auf sich aufmerksam gemacht. Damals war er mit Maria und einer Freundin unterwegs gewesen. Ein blaues T-Shirt und weiße Sportshorts hatten seinen trainierten Körper betont. Sein muskulöses Auftreten hatte dabei an Arnold erinnert. Der hatte vor seiner Hollywoodkarriere als Bodybuilder große Erfolge gefeiert und siebenmal den Titel Mr. Olympia gewonnen. Wie viel Geduld hinter seiner Veränderung gesteckt hatte, hatte Christopher beim Beacher Vitality's Happy & Healthy Summit in Los Angeles deutlich gemacht. "Es war ein langer Prozess", hatte er laut Page Six erklärt. Schon während der Highschool hatte er mit gelieferten Diätmahlzeiten versucht, abzunehmen. Mit seinem ungewöhnlichen Schulessen hatte er sich allerdings wie ein Außenseiter gefühlt. Später hatte er während der Fastenzeit auf Brot verzichtet. Nach eigener Aussage hatte er dadurch knapp 14 Kilogramm verloren. Am Ziel hatte er sich beim Summit trotzdem noch nicht gesehen: "Ich habe nicht das Gefühl, bereits an diesem Punkt zu sein."

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Instagram / katherineschwarzenegger Christopher Schwarzenegger, August 2026

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Instagram / katherineschwarzenegger Christopher Schwarzenegger mit seinen Geschwistern Katherine, Christina und Patrick

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