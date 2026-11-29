Claudia Jung (62) trat am Samstag in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" auf und präsentierte dort einen ganz besonderen Song: ihre neue Single "Und dann ist Weihnacht". Das emotionale Lied hatte sie noch gemeinsam mit ihrem im Januar verstorbenen Ehemann Hans Singer auf den Weg gebracht. Welche Bedeutung das musikalische Werk für sie hat, verriet die Musikerin bereits vorab in der offiziellen Pressemitteilung zur Single-Veröffentlichung: "Dieses Werk bedeutet mir besonders viel, da wir die Arbeit daran bereits gemeinsam mit meinem Mann gestartet hatten und nun endlich in seinem Sinne vollenden konnten." Für die Sängerin war der Auftritt in der Weihnachtsshow somit weit mehr als ein gewöhnlicher Programmpunkt im vorweihnachtlichen Fernsehen. Sie verbindet ihn mit einer sehr persönlichen Erinnerung an den Mann, mit dem sie mehr als drei Jahrzehnte ihres Lebens verbrachte.

Als Inspiration für "Und dann ist Weihnacht" diente ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. An der Musik arbeitete neben Hans auch Achim Radloff mit, die Lyrics schrieb Achim zusammen mit Edith Jeske. Für Claudia ist es innerhalb weniger Monate bereits das zweite Lied, das unmittelbar mit ihrem verstorbenen Mann verbunden ist. Bei ihrem TV-Comeback im Sommer stand sie beim "Schlagerbooom Open Air" erstmals nach ihrem Rückzug wieder auf der Bühne. Dort sang sie "Die Liebe meines Lebens (Für immer du)" als musikalische Liebeserklärung an Hans. Im Gespräch mit Florian sprach sie damals auch offen darüber, wie schwer ihr die Rückkehr zunächst gefallen war. Erst habe sie geglaubt, nie wieder singen zu können. Dann sei ihr jedoch klar geworden: "Ohne Musik geht es auch nicht." Seitdem ist die Sängerin wieder vor der Kamera zu sehen.

Claudia und Hans hatten 1997 geheiratet und waren insgesamt 33 Jahre lang ein Paar. Sie waren nicht nur privat, sondern auch beruflich eng miteinander verbunden. Hans begleitete Claudia über viele Jahre bei ihrer musikalischen Arbeit. Im Januar 2026 starb er im Alter von 64 Jahren an Krebs. Nach seinem Tod zog sich die Sängerin zunächst von der Bühne zurück, um den schweren Verlust zu verarbeiten. Etwa ein halbes Jahr später gab sie im ZDF-Magazin "Volle Kanne" Einblicke in ihre Gefühlswelt. Dort erzählte sie offen, dass die Trauer sie an manchen Tagen besonders stark belastet. Trotzdem fand sie schließlich wieder zur Musik zurück. Mit dem Weihnachtslied, das die beiden noch gemeinsam begonnen hatten, erinnert Claudia nun auch an die musikalische Zusammenarbeit mit ihrem Mann und ehrt ihn auf ganz besondere Weise.

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Instagram / jung.claudia Claudia Jung und ihr Ehemann Hans Singer

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Imago Claudia Jung bei "Immer wieder sonntags" im Europa-Park, 2026

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