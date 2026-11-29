Herzogin Meghan (45) als Gegenspielerin von James Bond? Diesen Wunsch äußern derzeit zahlreiche Fans der Herzogin. Seit bekannt wurde, dass Robert Pattinson (40) den berühmten Geheimagenten verkörpern soll, bringen Unterstützer der früheren Suits-Darstellerin sie für eine Rolle an seiner Seite ins Gespräch. Wie Diskussionen auf Reddit zeigen, können sich viele Meghan als Widersacherin oder schlagfertige Agentin vorstellen, wie Daily Express berichtete. Ein Nutzer bezeichnet die Idee als "großartig", ein anderer sieht sie in der Rolle einer "eleganten Spionin". Ein weiterer Fan hat bereits eine konkrete Vorstellung: Statt einer "hypersexualisierten Bond-Girl"-Figur würde er eine "knallharte MI6-Diplomatin, die Bond in seine Schranken weist", bevorzugen. Auch die Rolle der Q wird als Möglichkeit ins Spiel gebracht. Ob Meghan tatsächlich in dem Film mitwirken wird, ist allerdings völlig offen. Bislang gibt es weder Hinweise auf ein Engagement noch auf laufende Verhandlungen oder eine offizielle Rollenbeschreibung.

Die Spekulationen um Meghan kommen zu einem Zeitpunkt, an dem immer wieder über ein mögliches Schauspielcomeback der Herzogin berichtet wird. Erst im vergangenen Monat verriet eine nicht näher genannte Quelle gegenüber The Telegraph, dass Meghan "viele Drehbücher" lese. Ihr Fokus liege demnach auf ihrer Familie, ihrer Lifestylemarke und der Rückkehr vor die Kamera. Für wohltätige Projekte solle nur noch die Zeit bleiben, die darüber hinaus übrig sei. Um welche Film- oder Serienproduktionen es konkret geht, wurde allerdings nicht bekannt. Auch im Fernsehen könnte Meghan bald wieder regelmäßig zu sehen sein. Im April 2026 trat sie als Gastjurorin bei "MasterChef Australia" auf. 2027 kehrt sie für die Kinderversion "Junior MasterChef Australia" zurück. Wie ABC News berichtet, wird sie die Sendung gemeinsam mit der australischen Köchin Poh Ling Yeow moderieren. Die Dreharbeiten sind für einige Wochen in Melbourne geplant. Meghan selbst blickte der Aufgabe bereits voller Vorfreude entgegen und erklärte, sie könne ihre Rückkehr "kaum erwarten".

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan mit einer möglichen Schauspielrolle in Verbindung gebracht wird. Bereits im August gab es Spekulationen, sie könnte in Guy Ritchies (58) Netflix-Serie "The Gentlemen" mitspielen. Damals war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) nach Großbritannien gereist, wo das Paar Zeit in den Cotswolds verbrachte. Aus dem angeblichen Engagement wurde jedoch nichts. Wie inzwischen bekannt wurde, wies Guy die Gerüchte zurück. Zuvor hatte bereits Royalexpertin Tina Brown in ihrem Substack-Newsletter "Fresh Hell" berichtet, dass die Pläne für einen Auftritt der Herzogin in der Serie verworfen worden seien. Auch privat hat Meghan einiges zu tun: Seit 2018 ist sie mit Harry verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Neben ihrer Familie und möglichen Schauspielprojekten widmet sie sich weiterhin ihrer Lifestylemarke As Ever.

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Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"

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Getty Images Meghan Markle im August 2010 in Los Angeles

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