Ariana Grande (33) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre früheren Konzertreisen zurück. Im Podcast "Las Culturistas" von Matt Rogers und Bowen Yang sprach die Sängerin nun über den deutlichen Unterschied zwischen ihrer "Sweetener"-Welttournee 2019 und ihrem diesjährigen Bühnencomeback. "Ich war bei meiner letzten Tour wirklich wie betäubt und im Überlebensmodus", erinnerte sich die Sängerin an die frühere Konzertreihe. Vor ihrer ausverkauften "Eternal Sunshine"-Tour, die vom 6. Juni bis zum 1. September lief und in der Londoner O2 Arena endete, habe sie sich eine weitere Tournee überhaupt nicht vorstellen können. Dieses Mal habe sie die Shows und den Kontakt zu ihren Fans aber viel intensiver erleben können als bei ihrer "Sweetener"-Welttournee 2019. Ihr Comeback auf der Bühne beschrieb die Musikerin deshalb als heilsam. Zum ersten Mal seit Langem habe sie die Energie aus dem Publikum wieder voll aufnehmen können.

Arianas "Sweetener"-Tour im Jahr 2019 hatte nach einer Reihe schwerer Schicksalsschläge stattgefunden. Im Mai 2017 wurde ihr Konzert in Manchester zum Ziel eines Terroranschlags. Im September 2018 starb ihr Ex-Freund Mac Miller (†26). Im selben Jahr zerbrach zudem ihre Verlobung mit Pete Davidson (33). Auch damalige Sehprobleme hätten das Erlebnis beeinträchtigt. Inzwischen trägt Ariana Kontaktlinsen. "Aus einer Million verschiedener Gründe konnte ich dieses Mal alles fühlen und auf eine andere Art an mich heranlassen", erklärte sie im Podcast den Unterschied zwischen ihrer damaligen und ihrer jüngsten Tour. Über die Verbindung zu ihrem Publikum sagte sie: "Ihre Energie bewirkt etwas, und es ist so ein wunderschöner kleiner Tanz. Das an mich heranlassen und präsent sein zu können, war eine der großartigsten und heilsamsten Erfahrungen meines Lebens. Es war unglaublich."

Wie stark Ariana der Rückhalt ihrer Fans berührte, war bereits während ihrer zweiten Show in der Crypto.com Arena in Los Angeles zu sehen. Angesichts der begeisterten Reaktionen aus dem Publikum brach die Sängerin auf der Bühne in Tränen aus. Der emotionale Moment ereignete sich kurz nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung von Ethan Slater (34). Ariana wirkte von der Unterstützung in der Halle sichtlich überwältigt. Kurz vor dem Tourende kündigte Ariana dann trotz des heilsamen Erlebnisses an, sich vorerst von großen öffentlichen Terminen zurückzuziehen. Bei einem Konzert in Chicago betonte sie, dass sie diese Pause schon lange geplant habe. Es handle sich weder um eine spontane Entscheidung noch sei sie eine Reaktion auf Negativität. Auf neues Material müssen Arianas Fans trotzdem nicht verzichten: Zu der Konzertreise sollen sowohl ein Konzertfilm als auch die Dokumentation "Eternal Sunshine Diaries" erscheinen und die besonderen Momente der Shows noch einmal erlebbar machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande beim AFI Awards Luncheon im Four Seasons Hotel Los Angeles, 9. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Ariana Grande während ihrer "The Eternal Sunshine Tour" in London, August 2026

Anzeige Anzeige