Prinz Harry (42) könnte schon bald für neuen Wirbel im britischen Königshaus sorgen. Sollte Prinz William (44) der Sussex-Familie eines Tages ihre Titel aberkennen, hält Royalkommentator Richard Fitzwilliams es für denkbar, dass der Herzog bisher unbekannte Geheimnisse ans Licht bringt. Gegenüber dem Daily Express erklärte der Experte, Harry könnte dann auf die rund 400 Seiten zurückgreifen, die er vor dem Erscheinen seiner Memoiren "Reserve" im Jahr 2023 aus dem Manuskript entfernt hatte. "Harry strich 400 Seiten aus 'Reserve', weil er sicher war, dass sie Anstoß erregen würden. Diese könnten wieder hervorgeholt werden", warnte Richard. Ein Titelentzug würde Harry und Herzogin Meghan (45) seiner Einschätzung nach "erzürnen" und womöglich weitere Angriffe auf das Königshaus nach sich ziehen. Die angeblichen Überlegungen könnten zudem Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) betreffen. William soll erwägen, Hoheitsprädikate und Prinzentitel künftig nur noch Royals zuzugestehen, die aktiv für die Krone arbeiten. Offiziell bestätigt sind diese Pläne bislang jedoch nicht.

Dass es tatsächlich deutlich mehr Material gibt, hat Harry selbst bestätigt. "Der erste Entwurf war anders. Es waren 800 Seiten, und jetzt sind es nur noch 400 Seiten. Man könnte sagen, es hätten zwei Bücher werden können. Und das Schwierige war, Dinge herauszunehmen", erzählte er 2023 dem Daily Telegraph, wie auch The Guardian berichtete. Ein Teil der gestrichenen Passagen soll besonders heikle Erlebnisse mit William und König Charles III. (78) betreffen. "Es sind einige Dinge passiert, insbesondere zwischen mir und meinem Bruder und in gewissem Maße zwischen mir und meinem Vater, von denen ich einfach nicht möchte, dass die Welt sie erfährt. Denn ich glaube nicht, dass sie mir jemals verzeihen würden." Royalautor Tom Sykes behauptet in seinem Buch "Dukes of Hazard", William wolle Titel sowie finanzielle Vorteile und Wohnprivilegien an aktive Pflichten knüpfen. Der Kensington-Palast bestätigte dies nicht. Bereits die veröffentlichte Fassung von "Reserve" belastete die Familie: Harry beschrieb einen körperlichen Streit mit William und warf Königin Camilla (79) vor, Informationen an die Presse weitergegeben zu haben.

Spekulationen über einen möglichen Titelentzug gab es bereits nach dem öffentlichkeitswirksamen Auftritt von Harry und Meghan in Nottingham. Wie das Star Magazine damals berichtete, soll der herzliche Empfang des Paares den Thronfolger verärgert haben. Er habe darin einen möglichen Verstoß gegen die Absprachen gesehen, die bei ihrem Rückzug als arbeitende Royals getroffen worden waren. Damals hieß es außerdem, William dränge seinen Vater Charles zum Handeln. Die aktuellen Berichte stellen die 400 gestrichenen Seiten nun als mögliches Druckmittel des Herzogs dar, falls der seit Langem schwelende Titelstreit tatsächlich Folgen für Herzogin Meghan, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet haben sollte. Trotz seiner schweren Anschuldigungen schloss Harry eine Aussöhnung mit seiner Familie bislang nicht grundsätzlich aus. In einem Interview 2023 bezeichnete er eine Versöhnung als "zu 100 Prozent" möglich. Dafür müssten seine Angehörigen seiner Forderung zufolge jedoch "Verantwortung übernehmen". Ob das unveröffentlichte Material tatsächlich jemals als zweites Buch oder in anderer Form erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.

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