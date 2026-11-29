Sarah Kuttner (47) kann ihrer Chemotherapie gegen Brustkrebs eine Seite abgewinnen, mit der sie selbst nicht gerechnet hatte: Die Moderatorin und Autorin genießt das Gefühl ihres rasierten Kopfes in vollen Zügen. In einem Video auf YouTube lässt sie ihre Fans jetzt an diesem sehr persönlichen Teil ihrer Behandlung teilhaben. Auch wenn sich Sarah mit ihrem neuen Look vorerst nicht zeigen möchte, bringt die Rasur eine große Erleichterung mit sich, wie sie in ihrem Clip berichtet. Als neurodivergente Person empfand sie Haare im Gesicht häufig als störend. Strähnen, die ins Gesicht fallen, oder einen Pony, den sie ständig zur Seite streichen muss, gibt es für sie nun nicht mehr. Gerade diese Veränderung genießt die Moderatorin offenbar sehr. Ihr Fazit zum neuen Körpergefühl fällt entsprechend begeistert aus: "Und von innen, sage ich euch, ist es ein f*cking Traum." Damit beschreibt Sarah nicht die für sie noch ungewohnte Optik, sondern vor allem das befreiende Gefühl, das ihr der rasierte Kopf im Alltag verschafft.

Sarah erkennt in ihrer neuen Frisur jede Menge weitere Vorteile. Das tägliche Styling fällt für sie komplett weg. Unter der Dusche muss sie zudem nicht mehr darauf achten, dass das Wasser bloß nicht von oben auf ihren Kopf läuft. Selbst in der Badewanne kann die Autorin jetzt so weit untertauchen, wie sie möchte, ohne dabei sofort ihre Haare nass zu machen. Zudem mag die Moderatorin, wie sich ihr rasierter Kopf anfühlt, wenn sie mit der Hand darüberstreicht. Mit ihrem Spiegelbild hat sich Sarah dagegen noch nicht vollständig angefreundet. Ihre gemischten Gefühle fasst sie daher folgendermaßen zusammen: "Also ganz klare Fifty-fifty-Geschichte. Von außen nicht so nice, von innen super nice." Beim Umgang mit dem ungewohnten Anblick hilft ihr nach eigener Aussage, dass ihr Äußeres für sie noch nie übermäßig wichtig gewesen sei. Ohnehin schaue sie nur selten in den Spiegel.

Für die Rasur hatte sich Sarah bereits vor dem erwarteten Haarverlust ganz bewusst entschieden. Sie wollte im Zuge ihrer Chemotherapie nicht mitansehen, wie ihre Haare nach und nach büschelweise ausfallen. Bei der Form der Chemotherapie, die sie erhält, ist ein Haarverlust sehr wahrscheinlich. Sarah rechnete damit, dass dieser etwa ab dem zwölften Tag einsetzen würde. Mit dem Gedanken an die äußerliche Veränderung hatte sich die Moderatorin deshalb schon früh arrangiert. Der rasierte Kopf ist für sie nun nicht nur eine sichtbare Folge ihrer Behandlung. Er bringt ihr zugleich eine körperliche Erleichterung, mit der sie zuvor nicht gerechnet hatte.

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diekuttner Autorin Sarah Kuttner im September 2026

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Instagram / diekuttner Sarah Kuttner, November 2026

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