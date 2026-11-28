Auf die Familie von Gordon Ramsay (60) kommen erneut juristische Schwierigkeiten zu. Wie Daily Mail berichtet, droht Greta Hutcheson, der 81-jährigen Schwiegermutter des britischen Starkochs, ein Insolvenzverfahren. Demnach haben Insolvenzverwalter am High Court rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet. Während vor zwei Jahren noch Greta und ihr Ehemann Chris Hutcheson gemeinsam Gegenstand eines Verfahrens waren, wird in den aktuellen Gerichtsunterlagen nur noch die Schwiegermutter des TV-Kochs genannt. Hintergrund des Rechtsstreits ist eine finanzielle Transaktion aus der Zeit vor Chris' Insolvenz im Jahr 2018. Damals hatte er das gemeinsam mit Greta bewohnte Haus verkauft und seiner Frau seinen Anteil am Verkaufserlös in Höhe von 390.000 Euro überwiesen. Die Insolvenzverwalter werfen ihm nun vor, durch diese Übertragung Vermögen dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben.

Die stellvertretende Insolvenzbeauftragte Fiona Cushley kam nach eingehender Prüfung des Falls laut Daily Mail zu dem Schluss, dass Chris "seinen einzigen greifbaren Vermögenswert an seine Frau übertragen" habe. Dabei sei ihm durchaus bewusst gewesen, dass das "Geld unter all seinen Gläubigern aufgeteilt werden sollte". Zu den jüngsten Entwicklungen in dem Rechtsstreit hält sich das Umfeld des Starkochs bislang bedeckt. Auf Anfrage wollte sich Gordons Sprecher nicht zu dem Verfahren gegen dessen Schwiegermutter äußern, und auch die beteiligten Insolvenzverwalter machten keine weiteren Angaben. Welche konkreten Forderungen gegen Greta erhoben werden und mit welchen rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen die 81-Jährige rechnen muss, bleibt dem Bericht zufolge vorerst offen.

Greta ist die Mutter von Tana Ramsay (52), mit der Gordon seit 1996 verheiratet ist. Das Verhältnis zwischen dem Starkoch und seinem Schwiegervater ist seit Jahren von Konflikten geprägt. Bis 2010 leitete Chris Gordons Firmenimperium, ehe ihn sein Schwiegersohn entließ und ihm vorwarf, 1,7 Millionen Euro von den Firmenkonten abgezweigt zu haben. Mit dem Geld soll Chris unter anderem monatliche Zahlungen von ca. 6.000 Euro an eine zweite Geliebte finanziert haben. Im Jahr 2017 wurde er schließlich wegen einer Verschwörung zum unbefugten Zugriff auf Gordons Computer zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Während die familiären Konflikte immer wieder öffentlich ausgetragen wurden, bewahrte Greta Stillschweigen – auch über die jahrelange Affäre ihres Mannes, aus der zwei Kinder hervorgingen. Selbst als Gordon einen nach eigener Aussage besonders schmerzhaften Brief an seine Schwiegermutter öffentlich machte, hielt sich Greta mit einer öffentlichen Reaktion zurück.

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Getty Images Gordon Ramsay bei der Vorstellung von "Being Gordon Ramsay" am 16. Februar 2026 in London

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Getty Images Tana Ramsay bei den National Television Awards

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