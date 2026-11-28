Für Sarah Kuttner (47) ist nun der Moment gekommen, vor dem sie sich lange gefürchtet hatte: Am 18. Tag ihrer Chemotherapie gegen Brustkrebs verliert die Moderatorin zum ersten Mal Haare. Auf Instagram lässt sie ihre Follower daran teilhaben und greift dabei auf einen Tipp zurück, den sie bekommen hat: In einem Video fährt die ehemalige VIVA-Moderatorin mit einer Fusselrolle über ihren bereits rasierten Kopf, an der tatsächlich kleine Härchen hängen bleiben. "Geht schon los. Haare fallen aus", stellt Sarah direkt fest. Panik lässt sie dabei nicht aufkommen, sondern begegnet dem Moment mit einer ruhigen, leicht humorvollen Art. "Ein bisschen gruselig, aber nicht sehr. Und der Fusselrollentest fetzt auch ein bisschen. Also alles im Lot", so die Autorin.

Ganz unvorbereitet trifft der Haarausfall Sarah allerdings nicht. Sie hatte bewusst nicht abwarten wollen, bis ihr die Haare von selbst ausgehen, und griff schon vier Tage nach Beginn der Chemo selbst zum Rasierer. "Ich habe mir heute schon bedeutend zu früh die Hälfte meiner Haare abrasiert. Einfach, weil ich keine Lust mehr hatte, zu warten", erklärte sie damals. Auch an anderer Stelle hatte sich die Autorin bereits auf die Zeit ohne eigene Haare eingestellt. Anfang November zeigte sie ihren Fans eine dunkelbraune Perücke, die sie eigenhändig in die passende Form schneiden wollte. In ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" hatte sie den bevorstehenden Haarverlust vor einigen Wochen erstmals angekündigt: "Ich werde tatsächlich an Heiligabend keine Haare mehr haben."

Mitte Oktober hatte die gebürtige Ost-Berlinerin ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Inzwischen bekommt sie eine Chemotherapie, die insgesamt rund viereinhalb Monate dauern soll. Den ersten Behandlungszyklus empfand Sarah trotz zeitweiser Übelkeit als "voll aushaltbar", wie sie auf YouTube erzählte, und in dieser Woche stand bereits ihre zweite Chemo an. Für ihre ehrlichen Einblicke bekommt sie viel Unterstützung aus ihrer Community: "Ich finde es so berührend, dass du das hier teilst. Und ich bin mir sicher, dass du ganz vielen anderen Frauen, die gerade Ähnliches erleben, damit hilfst. Danke", schrieb eine Nutzerin. Weil ihr Immunsystem während der Therapie phasenweise stark geschwächt sein wird und sie Kontakt zu anderen Menschen meiden muss, sagte Sarah zudem bereits den ersten Teil ihrer geplanten Frühjahrstour mit ihrem Podcastkollegen Stefan Niggemeier ab.

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diekuttner Sarah Kuttner und ihr Partner Christoph beim Weihnachtsbaumkauf, November 2026

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Instagram / diekuttner Sarah Kuttner, November 2026

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