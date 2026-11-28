Hugh Jackman (58) und seine Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) haben laut Hello! einen Käufer für ihr früheres Liebesnest gefunden. Mehr als vier Jahre lang stand das einstige Ehe-Penthouse der beiden in Manhattan zum Verkauf, nun ist die Luxuswohnung im New Yorker West Village unter Vertrag. Zuletzt hatten der Schauspieler und seine Ex einen Angebotspreis von 26 Millionen Euro aufgerufen. Wie viel der neue Besitzer am Ende tatsächlich auf den Tisch legt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Auch wie Hugh und Deborra-Lee den Erlös untereinander aufteilen, ist bislang nicht bekannt. Das Anwesen in der Perry Street war während ihrer langen Ehe das gemeinsame Zuhause des einstigen Hollywood-Paares. Im Jahr 2008 hatten der Schauspieler und seine damalige Frau die Immobilie für rund 19 Millionen Euro erworben.

Platz gibt es in dem Penthouse mehr als genug: Auf rund 1.022 Quadratmetern verteilt es sich über die achte, neunte und zehnte Etage eines Turms aus Glas und Aluminium, den Stararchitekt Richard Meier entworfen hat. Zur Ausstattung zählen fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer und drei private Terrassen. Außerdem warten ein Fitnessraum, eine Sauna, eine Profiküche, ein Esszimmer, eine Bibliothek und ein eigenes Weinzimmer auf die neuen Bewohner. Mittelpunkt der Wohnung ist ein doppelgeschossiger Wohnbereich mit riesigen Fenstern und freiem Blick auf den Hudson River. Die komplette oberste Ebene ist für die Hauptschlafzimmersuite reserviert. Ursprünglich kam die Immobilie im Juni 2022 für 35 Millionen Euro auf den Markt. Nachdem ein Käufer ausgeblieben war, wurde sie später für monatlich 114.000 Euro zur Miete angeboten.

Hugh und Deborra-Lee hatten im September 2023 nach 27 Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Inzwischen ist ihre Scheidung rechtskräftig abgeschlossen. Das ehemalige Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Im Zuge der Trennung wurde nicht nur über das Penthouse in der Perry Street entschieden: Eine weitere Luxuswohnung in New York, gelegen an der Eleventh Avenue, ging an eine Firma über, die allein mit Deborra-Lee verbunden ist. Privat hat der Hollywoodstar mittlerweile ein neues Kapitel aufgeschlagen. Er ist mit Broadway-Schauspielerin Sutton Foster (51) liiert. Bei der Met Gala 2026 traten Hugh und Sutton erstmals offiziell als Paar auf und machten ihre Beziehung damit auf dem roten Teppich öffentlich. Der nun vereinbarte Verkauf betrifft dagegen das frühere gemeinsame Zuhause von Hugh und Deborra-Lee in der Perry Street.

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

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