Für Dyna Mitte war es ein besonders schwerer Feiertag: Am Donnerstag verbrachte die Mutter von RJ Mitte (†34) das erste Thanksgiving seit dem Tod ihres Sohnes. Auf Instagram teilte sie ihre Trauer mit ihren Followern. Sie postete ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit dem Breaking Bad-Star und ihrer Tochter Lacianne Carriere zu sehen ist. Um RJ, der im Oktober gestorben war, an diesem Tag nahe zu sein, verbrachte Dyna viel Zeit in der Küche. Sie bereitete jedes Gericht zu, das ihr Sohn am liebsten mochte. "Ich vermisse dich an diesem Thanksgiving. Aber ich habe all deine Lieblingsgerichte gekocht", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Doch eine vertraute Kleinigkeit fehlte: Der Schauspieler war nicht mehr da, um sich heimlich kleine Happen davon zu nehmen. Gerade diese Erinnerung machte Dyna deutlich, wie sehr sich der Feiertag ohne ihn verändert hatte.

In einem zweiten Beitrag teilte Dyna ein Bild ihres Sohnes und machte deutlich, wie sehr ihr der Feiertag zugesetzt hatte. "Mein lieber Junge, RJ Mitte, heute war es so unglaublich schwer. Es ist der erste Feiertag ohne dich. Es gibt so viele wunderschöne Erinnerungen", leitete sie ihre bewegenden Zeilen ein. Auch auf die vertraute Szene rund um das Essen kam die Mutter erneut zu sprechen: "Ich habe dein Dressing wie immer zubereitet, aber es war nicht dasselbe, ohne dass du dich herangeschlichen hast, um kleine Happen zu stibitzen." Am meisten fehlen ihr jedoch RJs Lächeln und die vielen Geschichten, die er immer zu erzählen hatte: "Dein wunderschönes Lächeln und deine endlosen Geschichten werden so sehr vermisst. Feiertage werden nie mehr dieselben sein. Ich liebe dich bis ans Ende aller Zeit."

RJ ist am 12. Oktober im Alter von 34 Jahren durch Suizid gestorben. Schon drei Tage nach dem Tod ihres Sohnes hatte Dyna gegenüber NBC News über ihren Verlust gesprochen. "Wir alle erleben in unserem Leben Herzschmerz, und wir alle gehen unterschiedlich damit um. Wenn ich irgendetwas gewusst und etwas hätte anders machen können, hätte ich es wirklich getan. Ich hätte mein Leben für seines gegeben", betonte sie. RJ lebte sein gesamtes Leben mit Zerebralparese. Bekannt wurde der Schauspieler durch die Erfolgsserie "Breaking Bad", in der er in allen fünf Staffeln Walter "Flynn" White Jr. verkörperte. Später setzte er seine Bekanntheit gezielt ein, um sich für Menschen mit Behinderung, für Inklusion und mehr Sichtbarkeit in den Medien starkzumachen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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Getty Images RJ Mitte und seine Mutter Dyna Mitte in New York, April 2016

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Getty Images RJ Mitte bei der Weltpremiere von Apple TV+ "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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