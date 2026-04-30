Vor jeder Show: Dave Grohl enthüllt sein kurioses Ritual

Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl (57) hat jetzt in einem Interview ein ungewöhnliches Geständnis gemacht: Statt Stimmübungen setzt der Rockstar vor seinen Konzerten auf Bier, Whiskey und Schmerztabletten. Im Podcast "Dish" mit den Moderatoren Nick Grimshaw (41) und Angela Hartnett plauderte er dabei offen über sein ganz persönliches Pre-Show-Ritual: "Eine Stunde vor der Show öffne ich ein Bier und beginne, das zu trinken. Vielleicht nehme ich ein Advil, weil mir die Knie oder die Knöchel wehtun, was auch immer, ich bin alt. Dann trinke ich einen Whiskey. Und sobald das Bier leer ist, öffne ich ein weiteres Bier", so Dave.

Der Rocksänger verriet zudem, dass er erst vor etwa acht Jahren seine Stimmbänder zum ersten Mal untersuchen ließ. "Und ich dachte: 'Okay, das war's jetzt. Sie werden mir sagen, dass ich meine Stimmbänder ruiniert habe und nie wieder singen kann.'" Der Arzt habe ihn jedoch eines Besseren belehrt und bestätigt, seine Stimmbänder sähen "großartig" aus. Auf die Rückfrage des Mediziners, ob er Warm-ups oder Cool-downs für die Stimme mache, antwortete Dave mit einem klaren "Nein". Statt stimmenschonender Übungen vertraue er kurz vor der Show einzig und allein seinem bewährten Ritual mit Bier und Whiskey. Die Reaktion seines Arztes darauf war verblüffend entspannt: "Mein Arzt sagte: 'Ändern Sie nichts, was Sie tun. Es funktioniert!'", so Dave laut People Magazine.

Neben seinem wilden Bühnenprogramm sprach Dave im Podcast auch über seinen ruhigeren Alltag mit seiner Familie. "Das Erste, was ich tue, wenn ich von einer Tour nach Hause komme, ist, für die Familie zu kochen", erzählte er im "Dish"-Podcast. Am liebsten bereite er Gerichte wie Braten oder Pasta zu und wolle damit vor allem eines: seinen Kindern ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Während Dave privat die Ruhe und Familienzeit genießt, gibt er beruflich weiterhin Vollgas: Mit den Foo Fighters steht jetzt die Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums "Your Favorite Toy" an.

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Getty Images Dave Grohl, Musiker

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Getty Images Dave Grohl und Taylor Hawkins bei einem Foo-Fighters-Konzert im März 2022 in Chile

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Getty Images Dave Grohl mit seiner Ehefrau Jordyn Blum und den gemeinsamen Kindern