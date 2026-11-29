Kayla Cardona bangt nach einem lebensgefährlichen medizinischen Notfall um ihren 20-jährigen Sohn Jordan. Wegen schwerer innerer Blutungen musste sich der Sohn des Realitystars einer Notoperation am Darm unterziehen. Auf einer GoFundMe-Seite schildert die Immobilienmaklerin, dass der medizinische Notfall für Jordan zu einem dramatischen Kampf ums Überleben geworden sei. Jordan sei inzwischen zwar wieder zu Hause, doch bis er sich vollständig erholt und neue Kräfte gesammelt habe, werde noch viel Zeit vergehen. Weil Jordan während seiner langen Genesung vorerst nicht arbeiten kann, rief Kayla am Sonntag zusätzlich auf Instagram zu Spenden auf. Wie knapp die Familie einer Tragödie entging, verdeutlichte Kayla mit emotionalen Worten: "Ich war so kurz davor, mein Baby zu verlieren. Es gibt keine Worte, um die Hilflosigkeit zu beschreiben, wenn man dabei zusieht, wie das eigene Kind um sein Leben kämpft, und man es dreimal beinahe verliert."

Als Ursache für die Blutungen nennt Kayla ein Meckel-Divertikel, also eine angeborene Ausstülpung des Dünndarms. Weder auf CT-Aufnahmen noch bei einer Magen- oder Darmspiegelung war die Erkrankung entdeckt worden. Erst während der Notoperation am Darm hätten die Ärzte den Befund bestätigt. Dabei war genau diese mögliche Ursache zuvor als Untersuchungsansatz angeregt worden. Um den jungen Mann zu retten, waren im Krankenhaus neun Bluttransfusionen, drei Einheiten Plasma und eine Thrombozytentransfusion nötig. "Obwohl Jordan endlich zu Hause ist, hat sein Weg der Heilung und Genesung gerade erst begonnen", heißt es auf GoFundMe. Kayla betont dort, dass jeder Betrag helfe. Wer kein Geld geben könne, solle die Familie unterstützen, indem er Jordans Geschichte teilt.

Bekannt wurde Kayla durch drei Staffeln der Netflix-Realityshow "Selling the OC". Abseits der Kameras arbeitet sie als Immobilienmaklerin in Südkalifornien. In ihrem Spendenaufruf stellt sie jedoch vor allem Jordans Einsatz für andere in den Mittelpunkt. Jordan arbeite in Vollzeit als verhaltenstherapeutischer Techniker und kümmere sich zusätzlich um autistische Kinder. Zudem engagiere er sich in einer Kinderkirche sowie als Evangelist und Missionar. Auf Instagram würdigte die besorgte Mutter seinen besonderen Einsatz mit den Worten: "Er hat sein ganzes Leben der Hilfe für andere gewidmet. Wahrlich ein Engel auf Erden." Nachdem die Spendenaktion gestartet war, erreichten die Familie zahlreiche aufmunternde Nachrichten von Fans und Freunden. Auch ihre Kollegen aus "Selling the OC" reagierten auf den Hilferuf: Tyler Stanaland (37) und Alex Rose, die gemeinsam mit ihr bei "Selling the OC" zu sehen waren, zeigten ebenfalls ihre Unterstützung.

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Imago Kayla Cardona bei Netflix Tudum 2025 im Kia Forum in Inglewood am 31. Mai 2025

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Instagram / mskaylacardona Jordan Cardona, Sohn von Kayla Cardona

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