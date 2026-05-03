Dave Grohl erinnert sich: Peinliches Treffen mit David Bowie

Ein Kompliment, das nach hinten losging: Dave Grohl (57) hat in einem Podcast von einem ausgesprochen peinlichen Moment mit Rocklegende David Bowie (†69) erzählt. Im Podcast "Dish" erinnerte sich der Foo Fighters-Frontmann daran, wie er David einst in einem Aufnahmestudio traf – kurz nachdem er ihn live auf der Bühne erlebt hatte. Das Konzert beschrieb Dave als nichts weniger als eine "religiöse Erfahrung". Als David ihn dann direkt fragte, wie er den Auftritt gefunden habe, entglitt dem Musiker eine Antwort, die er selbst kaum fassen konnte: "Das Erste, was mir aufgefallen ist, waren all deine Unvollkommenheiten", sagte er gegenüber der Musiklegende.

Die Podcast-Moderatoren Nick Grimshaw (41) und Angela Hartnett reagierten mit schockiertem Lachen auf Daves Geständnis. "Ich bin so schnell zurückgerudert", erklärte er im Podcast und fügte hinzu: "Ich weiß bis heute nicht, wie ich da wieder rausgekommen bin." Nick merkte jedoch an, dass ein Künstler wie David eine solch ehrliche Aussage womöglich sogar geschätzt haben könnte – schließlich hört eine Legende selten unverblümte Kritik. Ob die ungewöhnliche Begegnung tatsächlich Einfluss auf die anschließende Studioarbeit hatte, weiß Dave nicht genau. Er fragt sich aber, ob sie den Song inspirierte, den die beiden an jenem Tag aufnahmen – einen Track namens "I'm Nothing Without My Face" für das Soloalbum von Reeves Gabrels, bei dem auch Black Francis von den Pixies mitwirkte.

Für Dave hatte die Begegnung mit David noch ein bewegendes Nachspiel. Nachdem der Song in einem einzigen Take eingespielt worden war, vergaß David seine handgeschriebenen Liedtexte mitsamt einem selbstgezeichneten Porträt von sich selbst im Studio. Dave sicherte sich das Blatt und schenkte es seiner Schwester – jener Person, die ihn als Zwölfjährigen überhaupt erst mit Davids Musik in Berührung gebracht hatte. Jahre später tauschten die beiden auch E-Mails aus. Als Dave dem Sänger für das Anhören eines Demo-Tracks dankte, antwortete David kurz angebunden: "Gut, dann verpiss dich jetzt." Es folgte ein schlagfertiger Schriftwechsel, der damit endete, dass Dave David Bowie zu seinem künftigen 50. Geburtstag einlud. Es war das letzte Mal, dass die beiden miteinander in Kontakt standen. David Bowie starb am 10. Januar 2016 nach einem 18-monatigen Kampf gegen den Krebs.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dave Grohl und David Bowie

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Getty Images David Bowie in New York City 2003

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Getty Images Dave Grohl, Musiker