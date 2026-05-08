Dave Grohl erinnert sich an die Zeit nach Kurt Cobains Tod

Es war eine der dunkelsten Phasen seines Lebens: Nach dem Tod von Kurt Cobain (†27) wusste Dave Grohl (57) nicht, wie es für ihn weitergehen sollte. In der "Late Show with Stephen Colbert" sprach der Musiker jetzt offen darüber, wie sehr ihn der Verlust seines Nirvana-Bandkollegen damals aus der Bahn geworfen hatte. "Ich wusste nicht, ob ich weiter Musik machen wollte. Der Gedanke, in einer anderen Band zu spielen, hat mich traurig gemacht. Nirvana zu verlieren, Kurt zu verlieren, war eine wirklich dunkle, emotionale Erfahrung", erklärte Dave. Um seinen Kopf frei zu bekommen, mietete er sich ein Auto und fuhr alleine über den Ring of Kerry in Irland – und erlebte dort einen Moment, der alles verändern sollte.

Auf einer Landstraße entdeckte Dave einen Tramper, der ein Kurt-Cobain-T-Shirt trug. "Alles, was ich wollte, war zu verschwinden. Als ich diese Landstraße entlangfuhr, sah ich einen Anhalter, und er hatte ein Kurt-Cobain-T-Shirt an. Ich dachte: Das ist das Universum, das mir sagt: 'Du musst weitermachen. Du musst vorwärtsgehen'", schilderte er den Zufallsmoment in der Sendung. Kurz darauf gründete Dave die Foo Fighters, die 1995 ihr erstes Album veröffentlichten. Inzwischen hat die Band ihr zwölftes Studioalbum, "Your Favorite Toy", herausgebracht – am 24. April erschienen – und startet im Sommer eine weltweite Tour mit Terminen bis Januar 2027. Während Dave früher Nirvana-Songs im Radio wegschaltete, hört er heute mit seinen Kindern im Auto gern die Musik und beantwortet ihnen Fragen zu dieser Phase seines Lebens. "Ich denke die ganze Zeit an ihn", sagt der Rocker und berichtet bei People sogar von Träumen, in denen Kurt vorkommt.

Kurt Cobain starb am 5. April 1994 durch Suizid, er wurde 27 Jahre alt. Nach einer schwierigen Kindheit und Jugend fand er in Krist Novoselic (60) einen kreativen Partner, mit dem er 1987 Nirvana gründete. Mit dem Album "Nevermind" und dem Welthit "Smells Like Teen Spirit" wurde Kurt Anfang der 1990er-Jahre zur Stimme einer ganzen Generation. Sein rauer Sound, seine introspektiven Texte und seine Ablehnung kommerzieller Erwartungen prägten die Grunge-Bewegung nachhaltig. Trotz des Erfolgs kämpfte Kurt mit inneren Konflikten, familiären Belastungen und Drogenproblemen. Seine Ehe mit Courtney Love (61) und die Geburt seiner Tochter Frances Bean (33) gaben ihm zwar Halt, doch die Belastungen blieben groß. Sein früher Tod beendete eine außergewöhnliche Karriere, hinterließ jedoch ein musikalisches Vermächtnis, das bis heute nachwirkt – auch bei Dave.

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Getty Images Dave Grohl, 2024 in Dänemark

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United Archives GmbH / ActionPress Krist Novoselic, Kurt Cobain und Dave Grohl in dem Film "Nirvana – Live and Loud", 1993

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ActionPress Kurt Cobain, Sänger

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