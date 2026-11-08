Nach AC/DC-Auftritt brach Dave Grohl in Tränen aus

Für Dave Grohl (57) wurde ein Auftritt mit seinen großen Vorbildern zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nachdem die Foo Fighters am 2. Oktober im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey das Vorprogramm von AC/DC bestritten hatten, holten die Rocklegenden den Frontmann für ihren Klassiker "Highway to Hell" auf die Bühne. Wie emotional dieser Moment für ihn war, verriet der Musiker jetzt beim neuseeländischen Radiosender The Rock: Kaum war er hinter der Bühne angekommen, flossen bei ihm die Tränen. Seine Frau stand zu diesem Zeitpunkt am Bühnenrand und erlebte den bewegenden Augenblick mit. Den Grund für seine Rührung lieferte Dave gleich mit: Für ihn habe sich mit dem gemeinsamen Auftritt ein Kreis geschlossen. "Das ist einer der Momente in meinem ganzen Leben, in denen sich der Kreis am meisten geschlossen hat, und ich werde ihn nie vergessen", schwärmte Dave über den Auftritt mit seinen Helden.

Für die Foo Fighters war es an diesem Abend bereits der zweite Einsatz als Supportact von AC/DC. Eigentlich hätte die Band schon am 25. September im MetLife Stadium spielen sollen. Wegen eines Sturms musste das geplante Konzert jedoch abgesagt werden. Zuvor waren Dave und seine Kollegen am 8. September beim Stopp der "Power Up"-Tour in St. Louis kurzfristig für The Pretty Reckless eingesprungen. Im Gespräch mit The Rock zeigte sich der Sänger nicht nur von dem gemeinsamen Song begeistert, sondern auch von der enormen Wucht seiner Vorbilder. "Das ist die lauteste Bühne, auf der ich in meinem ganzen Leben je gestanden habe. Lauter als Motörhead, lauter als jede andere Band. AC/DC ist, glaube ich, die lauteste Band der Welt", schwärmte Dave über die Hardrocker, mit denen er nun sogar gemeinsam auf der Bühne stehen durfte. Trotz seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung hatte Dave demnach zuvor noch keinen vergleichbaren Konzertabend erlebt.

Wie viel ihm AC/DC bedeutet, hatte Dave schon bei seinem ersten Auftritt als Vorband in St. Louis deutlich gemacht. Vor dem Publikum bezeichnete er die Gelegenheit, für seine Lieblingsband zu eröffnen, als einen riesigen Punkt auf seiner Wunschliste. Gleichzeitig konnte er es kaum erwarten, seine Lieblingsband danach selbst live zu erleben. "So aufgeregt ich auch über die Gelegenheit und die Ehre war, für AC/DC zu eröffnen, was noch nie passiert ist und ein riesiger verdammter Punkt auf meiner Wunschliste ist, war ich vor allem noch aufgeregter, diese Bühne zu verlassen und mir AC/DC in den nächsten Stunden verdammt noch mal anzusehen", rief der Musiker den Fans zu. Zugleich bedankte sich Dave bei The Pretty Reckless. Ohne deren Ausfall wäre seine Band an diesem Abend gar nicht dort gewesen. Eine Wiederholung des gemeinsamen Tourneeabends mit AC/DC konnte er sich ebenfalls gut vorstellen.

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Getty Images Dave Grohl bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Brian Johnson und Angus Young von AC/DC

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