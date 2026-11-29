Die Musikwelt trauert um eine Legende: Mike Love ist tot. Wie seine Sprecherin Katie Altman gegenüber Variety bestätigte, ist der Mitbegründer von The Beach Boys am 27. November im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Sänger und Songwriter starb demnach im Kreis seiner Familie, nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte. "Mit großem Respekt teile ich mit, dass Mike Love heute Abend im Kreis seiner Familie gestorben ist. Als amerikanische Kulturikone wird er wegen seines einzigartigen Talents und als Inspiration für Generationen von Musikern in Erinnerung bleiben", würdigte Katie den Musiker. Weiter hieß es in ihrem Statement: "Wir feiern seinen bemerkenswerten Beitrag zur amerikanischen Musik und die Freude, die ihm die Auftritte für seine geliebten Fans bereiteten." Über Jahrzehnte prägte Mike als Frontmann, Sänger und Texter den unverwechselbaren "California Sound" der Band. Er hinterlässt zahlreiche Hits, die auf der ganzen Welt bekannt sind.

Mikes Erfolgsgeschichte begann im Jahr 1961: Damals gründete er die Beach Boys gemeinsam mit seinen Cousins Brian, Dennis und Carl Wilson sowie deren Freund Al Jardine. Die Gruppe kombinierte mehrstimmigen Harmoniegesang mit Songs über Surfen, Autos und das Lebensgefühl an der kalifornischen Küste. Mike schrieb an Klassikern wie "Good Vibrations", "California Girls", "I Get Around", "Help Me, Rhonda", "Fun, Fun, Fun" und "Do It Again" mit. Bei vielen Erfolgen übernahm er zudem den Lead- oder Co-Leadgesang. Mit dem Album "Pet Sounds" ergänzte die Band ihren Sound 1966 um Einflüsse aus Pop, Klassik und Jazz. Die Platte gilt als zentraler Teil ihres musikalischen Vermächtnisses. Weitere Meilensteine waren die Best-of-Sammlung "Endless Summer" aus dem Jahr 1974 und der Nummer-eins-Hit "Kokomo" von 1988. Im selben Jahr wurden die Gründungsmitglieder in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Trotz persönlicher, künstlerischer und rechtlicher Konflikte innerhalb der Gruppe trat Mike bis kurz vor seinem Tod weiter unter dem Namen der Beach Boys auf.

In seinen letzten Lebensmonaten musste der Sänger wegen seiner angeschlagenen Gesundheit mehrfach Konzerte absagen. Nach eigenen Angaben hatten ihn zunächst eine Bronchitis und danach Covid geschwächt. Zudem belastete ihn der Tod seiner Schwester Maureen und seines Cousins Brian im Jahr 2025 emotional. Bei einem Auftritt im Oktober in Cincinnati stand ihm sein langjähriger Weggefährte John Stamos (63) zur Seite. Der Full House-Star half dem sichtlich geschwächten Musiker auf die Bühne, wo Mike während des Konzerts auf einem Stuhl saß. "Er hatte einige gesundheitliche Probleme. Er musste einige Shows absagen. Aber diesen Abend wollte er auf keinen Fall verpassen", erklärte John dem Publikum damals. "Das ist es, was er am meisten liebt. Er liebt das Publikum. Er liebt die Musik", fügte er hinzu. Als die Beach Boys ihre Novemberkonzerte bei der Disney-Reihe "Eat to the Beat" offenbar nicht spielen konnten, sprang John mit John Stamos and the California Sound ein. Eine offizielle Diagnose wurde nie öffentlich gemacht. Mike hinterlässt seine sechste Ehefrau Jacquelyne, mit der er seit 1994 verheiratet war und acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

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Getty Images Mike Love und John Stamos bei der Aufnahmezeremonie der Songwriters Hall of Fame am 12. Juni 2025 in New York

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Getty Images Mike Love am 12. Februar 2026 im Grammy Museum in Los Angeles

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Getty Images Brian Wilson und The Beach Boys, 2024