Howard Carpendale warnt: Schlager hat keine Zukunft

Howard Carpendale (80) blickt auf eine 60-jährige Karriere zurück – und macht sich dabei große Sorgen um die Zukunft der Musikbranche. In einem offenen Interview mit oe24, das anlässlich seines bevorstehenden Zusatzkonzerts auf der Seebühne Mörbisch am 20. Juli erschien, rechnet der Sänger schonungslos mit dem aktuellen Zustand der Branche ab. Seine Botschaft ist dabei alarmierend: Wer heute als junger Musiker in Deutschland durchstarten möchte, befindet sich seiner Meinung nach in einer fast aussichtslosen Situation.

Den Hauptgrund für diese Entwicklung sieht Howard in den großen Streaming-Plattformen, die internationale – vor allem amerikanische – Künstler klar bevorzugen würden. "Die Musikbranche befindet sich im Moment in einer sehr gefährlichen Situation", warnt er. Die deutsche Musik sterbe regelrecht aus. Ein Blick in die aktuellen Charts zeige, dass sich unter den ersten 100 Plätzen oft nur noch zwei deutschsprachige Titel befänden. Das Live-Geschäft sei zwar theoretisch ein Ausweg, doch ohne einen echten Hit im Rücken sei es kaum möglich, Hallen zu füllen. Seinen jungen Kollegen rät er mit einer ordentlichen Portion bitterem Zynismus: "Ich würde ihnen empfehlen, Basketball spielen zu lernen."

Seinen eigenen Langzeiterfolg führt Howard, der es kürzlich zum ersten Mal auf Platz eins der deutschen Albumcharts schaffte, vor allem auf Ehrlichkeit zurück. Authentizität sei für ihn entscheidend: Das Publikum müsse glauben, was ein Künstler singt und sagt. Genau deshalb hat sich Howard in den vergangenen 15 Jahren bewusst vom modernen Partyschlager entfernt, bei dem es seiner Ansicht nach nur noch um Dauerstimmung gehe. Er habe stattdessen auf Geschichten und tiefgründige Texte gesetzt. Auch dem Eurovision Song Contest kann der Entertainer wenig abgewinnen und nennt ihn ein "sehr leidiges Thema", an dem er selbst nie teilnehmen wollte.

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Getty Images Howard Carpendale bei "Schlagerbooom – Alles Funkelt! Alles Glitzert!", Oktober 2025

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Getty Images Howard Carpendale, August 2025

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FILMKLUB Entertainment GmbH Howard Carpendale mit seinem "Nummer 1 Award" der Offiziellen Deutschen Charts, Februar 2026