Oliver Welke stichelt: Neue Spitze gegen die Carpendales

Der Streit zwischen Oliver Welke (60) und den Carpendales ist wieder entfacht. Im Podcast "Apokalypse & Filterkaffee" mit Micky Beisenherz (48) teilte der "Heute Show"-Satiriker erneut gegen Howard Carpendale (80) und dessen Sohn Wayne (49) aus. Auf die Frage seines Podcast-Partners, ob er mit Howard im Reinen sei, antwortete Oliver trocken: "Wir sind sowas von fein." Den Eklat bezeichnete er als "schon Wochen her" und witzelte: "In der Zeit hätte ich mit drei bis fünf anderen Schlager-Granden Beef anfangen können. Aber ich habe dann doch meine Lektion gelernt."

Auch Waynes damalige Instagram-Kritik kam im Podcast zur Sprache. Der Schauspieler hatte Oliver in einem Video öffentlich angegriffen und gesagt: "Sag mal, spinnst du? Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können." Daran erinnerte sich Oliver nun mit erkennbarem Sarkasmus: "Das war der Moment, wo in mir was zerbrochen ist." Und fügte hinzu: "Ich dachte, wenn der dritte 'Landarzt' schon sagt, ich bin zu weit gegangen, muss es stimmen" – eine Anspielung auf Waynes frühere Hauptrolle in der ZDF-Serie "Der Landarzt". Außerdem zog Oliver eine ungewöhnliche Bilanz: "Du kannst dich mit deutschen Salafisten, mit Rechtsextremen anlegen, mit der FDP. Nichts, nichts, kriegt annähernd das Echo wie ein unbedachter Uralt-Witz über Howard Carpendale."

Der Ursprung des Streits liegt in einer Ende April ausgestrahlten Folge der "Heute Show", in der Oliver einen Witz über das ältere Publikum des Schlagerstars riss. Howard reagierte empört, nannte das Verhalten "asimässig" und forderte eine Entschuldigung. Auch zahlreiche andere Stars aus der Schlagerszene stellten sich damals hinter den Sänger. Oliver hatte sich gegenüber Bild zwar zu dem Witz geäußert und ihn als misslungenen Versuch erklärt, einen "noch schlechteren" Witz als ein KI-Pflegeroboter zu erzählen – eine echte Entschuldigung blieb jedoch aus.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Howard Carpendale und Oliver Welke

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Getty Images Wayne und Howard Carpendale bei "Hello Again – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" in der Westfalenhalle, Dortmund

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Getty Images Moderator Oliver Welke