Ein Abschied, der Millionen vor die Bildschirme lockte: Marisa Burger (53) war nun zum letzten Mal als Polizeisekretärin Miriam Stockl in der ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops zu sehen. Nach 25 Jahren verabschiedete sich die Schauspielerin in der Folge "Es gabat an Abschied" von ihrer Paraderolle. Wie Joyn berichtet, schalteten am 24. November 2026 um 19:25 Uhr stolze 4,45 Millionen Menschen ein. Der Gesamtmarktanteil lag bei 21,0 Prozent. Damit erreichte die Krimiserie ihre höchste Zuschauerzahl seit Jahren und stellte zugleich einen neuen Jahresbestwert für 2026 auf. Doch trotz des großen Interesses waren längst nicht alle Zuschauer mit dem Ende der Folge zufrieden: Vor allem die Art und Weise, wie sich die beliebte Figur verabschiedete, sorgte bei einigen Fans für Frust und Enttäuschung.

Auf Instagram machten mehrere Fans ihrem Ärger über Miriams letzte Szenen Luft. "Der Abschied war viel zu kurz. Stockl hätte etwas mehr verdient", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Es war so traurig. Fand aber die direkte Abschiedsszene viel zu kurz für eine so tolle Schauspielerin." Andere Zuschauer bezeichneten das Serien-Aus sogar als "unpersönlich" und "armselig". Es gab allerdings auch positive Reaktionen. Produzentin Marlies Moosauer zeigte sich in einer Mitteilung von Bavaria Fiction gerührt über den Zuspruch: "Es zeigt, wie sehr das Publikum mit unseren Figuren verbunden ist und welchen besonderen Platz die Serie im Herzen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer einnimmt."

Marisas Ausstieg spaltet das Publikum allerdings nicht nur mit Blick auf die Abschiedsfolge, sondern auch grundsätzlich: Während viele Fans die langjährige Polizeisekretärin und den ursprünglichen bayerischen Charme der Serie vermissen, begrüßen andere die personellen Veränderungen. Ihren Platz im Polizeisekretariat hat inzwischen Christin Lange übernommen, gespielt von Sarah Thonig (34). Eine Instagram-Nutzerin stellte sich ausdrücklich hinter die neue Besetzung und schrieb: "Ich finde Frau Lange einen absolut würdigen Stockl-Ersatz." Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Zuschauerzahlen nach dem Ausstieg der langjährigen Darstellerin entwickeln.

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Imago Marisa Burger bei der Premiere von "2:22 – Eine Geistergeschichte" in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal, Berlin

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Seidenabel, Hans / ActionPress Marisa Burger mit ihren Kollegen von "Die Rosenheim-Cops"

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