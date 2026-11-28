Nach fast 25 Jahren ist Schluss: Marisa Burger (53) hatte ihren letzten Auftritt als Polizeisekretärin Miriam Stockl in der ZDF-Serie Die Rosenheim Cops. Am Dienstag lief die Abschiedsfolge der beliebten Figur im Fernsehen. Die Zuschauer sind sich in ihrem Urteil allerdings alles andere als einig, wie die Reaktionen auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken zeigen. Viele Fans trauern um die Kultfigur und ihren berühmten Ausspruch "Es gabat a Leich". Für sie hinterlässt Miriam im Rosenheimer Kommissariat eine Lücke, die nur schwer zu füllen ist. Einige Zuschauer stören sich generell am personellen Wandel und vermissen den früheren urigen, bayerischen Charakter der Krimiserie. Mit den neueren Entwicklungen können sie sich offenbar nur schwer anfreunden. Andere Fans sehen den Wechsel am Empfang hingegen wesentlich positiver. Sie heißen Frau Lange willkommen und loben sie als überzeugende Nachfolgerin, die nach Miriams Weggang frischen Wind in das Kommissariat bringt.

Wie tief der Frust bei manchen Zuschauern sitzt, zeigt ein Kommentar auf Instagram. Ein enttäuschter Fan kündigt an, künftig lieber alte Folgen zu schauen, und schreibt: "Der bayerische, urige Charme ist völlig verloren gegangen. Schade um diese Serie." Auch weitere Fans trauern mehreren vertrauten Figuren nach, die "Die Rosenheim Cops" für sie einst zu etwas Besonderem gemacht hätten. Vor allem mit Frau Lange und der bisherigen Entwicklung ihrer Rolle werden manche Zuschauer noch nicht warm. Doch es gibt ebenso klare Rückendeckung für die neue Kraft am Empfang. "Frau Lange macht sich so gut! Toller Übergang. Gratulation!", schwärmt ein Fan auf Instagram. Gut kommt auch ihr Zusammenspiel mit Frau Grasegger an. Ein Fan bezeichnet die beiden auf der Plattform als "perfektes Duo für den Empfang" und ergänzt: "Tolle Schauspielerinnen." Damit zeigt sich, wie unterschiedlich der personelle Neustart bei den langjährigen Anhängern der Serie aufgenommen wird.

Marisa gehörte fast 25 Jahre lang als Miriam Stockl zum festen Figurenensemble der beliebten Krimiserie. Besonders ihr kultiger Satz "Es gabat a Leich" wurde zu einem Markenzeichen der Polizeisekretärin. In ihrer Abschiedsfolge verließ Miriam nicht nur ihren Arbeitsplatz im Kommissariat, sondern gleich ganz Rosenheim. Die Figur hatte sich in den Headhunter Tom Ritter verliebt und entschied sich dazu, mit ihm in Australien ein gemeinsames Leben zu beginnen. Bevor für Stockl dieser neue Lebensabschnitt begann, stand sie noch ein letztes Mal an der Seite ihres langjährigen Kollegen Michi Mohr vor der Kamera. Dabei durfte Miriam ihren berühmten Satz ein allerletztes Mal sagen.

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IMAGO / imagebroker Marisa Burger, Schauspielerin

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Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

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