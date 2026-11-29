Angesichts der bevorstehenden Feiertage blickt Nino de Angelo (62) voller Bedauern auf frühere Weihnachtsfeste zurück. Im Gespräch mit Bild räumte der Schlagerstar ein, seine Familie an Heiligabend wiederholt im Stich gelassen zu haben. Während sie auf ihn wartete, verbrachte er die Zeit lieber feiernd mit Freunden in einem Kölner Lokal, wo unter anderem Champagner und Wodka Tonic flossen. Nicht selten fand er erst schwer betrunken den Weg nach Hause. Wie er selbst berichtete, endete das Ganze sogar damit, dass er unter dem Weihnachtsbaum lag und das Auspacken der Geschenke nicht mehr bewältigen konnte. Die Folgen waren heftig: Die Abstürze sorgten in seinen damaligen Ehen für massiven Streit und trugen auch zu Trennungen bei. Heute zieht der "Jenseits von Eden"-Interpret die Konsequenzen. Die anstehenden Feiertage im Allgäu möchte er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Simone komplett ohne Alkohol verbringen. Passend dazu steht Nino an diesem Samstag beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen (45) auf der Bühne. Dort präsentiert er einen Song aus seinem ersten Weihnachtsalbum "Schöne Bescherung".

Angefangen habe alles mit einer festen Gewohnheit, wie Nino schildert: "Früher war es Tradition, mich an Heiligabend nachmittags mit Freunden in einem Kölner Lokal zu treffen. Es gab Champagner und Kaviar, aber es kamen dann auch einige Wodka Tonics dazu. Ich wollte um 17 Uhr zu Hause bei der Familie sein, aber das ist dann leider ein paar Mal schiefgegangen." Während der Sänger ausging, warteten seine damalige Ehefrau Judith und die Kinder daheim vergeblich auf ihn. Allein der Nachhauseweg erwies sich danach schon als echte Hürde. "Ich hatte dann abends mächtig einen im Tee und Schwierigkeiten, überhaupt nach Hause zu kommen. Später lag ich dann tatsächlich besoffen unterm Weihnachtsbaum und war nicht mehr in der Lage, Geschenke auszupacken. Dann gab es natürlich einen Riesen-Ehekrach mit meiner damaligen Frau Judith und es ist dann im Nachhinein auch zur Trennung gekommen. Das war auch bei anderen Beziehungen so. Aus heutiger Sicht ist das für mich auch komplett verständlich", gesteht er offen. Seine Erlebnisse hat der Sänger inzwischen musikalisch verarbeitet. Im Titelsong von "Schöne Bescherung" heißt es: "Ende und vorbei der Traum, ich lieg besoffen unterm Weihnachtsbaum."

Für dieses Jahr hat der Sänger jedoch völlig andere Pläne. Gemeinsam mit seiner 52-jährigen Lebensgefährtin Simone verbringt er die Feiertage im Allgäu – komplett ohne Wein oder sonstigen Alkohol. Der Musiker hat sich für das gesamte Fest strikte Abstinenz auferlegt, um einen Rückfall in frühere Gewohnheiten zu vermeiden. Stattdessen übernimmt er selbst das Kochen und bereitet ein Menü aus Entenbraten, Maronen und Rotkohl zu. "Über die Feiertage habe ich mir eine Abstinenz auferlegt, damit ich nicht wie früher in so ein Fahrwasser gerate. Ich bereite selbst einen Entenbraten mit Maronen und Rotkraut zu. Den genießen wir dann ganz ohne Wein. Ich habe bei früheren Weihnachtsfesten genug Alkohol getrunken", erklärt Nino gegenüber Bild. Für den Sänger, der die Schlagerwelt für verlogen hält, steht der Dezember ohnehin im Zeichen mehrerer Anlässe. Neben seinem ersten Weihnachtsalbum und dem Auftritt bei Florian Silbereisen feiert er kurz vor dem Fest, am 18. Dezember, auch noch seinen Geburtstag.

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Getty Images Nino de Angelo, Sänger

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Nicole Kubelka / Future Image Nino de Angelo im August 2022 in Berlin

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