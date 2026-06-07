Darf THC-Liebhaber Ferry im "Sommerhaus der Stars" kiffen?

Seit bekannt wurde, dass Ferry Pall (31) gemeinsam mit seiner Partnerin Kathy ins Sommerhaus der Stars einzieht, brennt seinen Fans eine ganz bestimmte Frage unter den Nägeln: Durfte der Österreicher während der Show Gras konsumieren? Laut Ferry selbst ist es die meistgestellte Frage seit dem Announcement seiner Teilnahme – die Kommentarspalten seiner sozialen Medien seien damit regelrecht überflutet worden. Jetzt hat sich der 31-Jährige, bekannt als Forsthaus-Gewinner und Gallionsfigur der legalen Hanfkultur, auf TikTok dem Thema angenommen und zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.

Wirklich konkret durfte Ferry aufgrund seiner Verträge offenbar nicht werden. "Offiziell darf ich dazu natürlich nichts sagen", betonte er. Einen kleinen Hinweis ließ er sich dann aber doch nicht nehmen: "Es wird auf die Gesundheit von jedem Cast-Member sehr achtgegeben", erklärte er mit vielsagendem Blick. Eine Aussage, die viele seiner Follower als Hinweis darauf deuteten, dass ihm der Konsum von medizinisch verordnetem Cannabis während der Dreharbeiten gestattet war. "Da man Patient ist, alles gut", schrieb ein Nutzer, während andere betonten, THC sollte ohnehin überall dort akzeptiert werden, wo auch Alkohol erlaubt ist.

Für viele Zuschauer ist Ferry längst kein Unbekannter mehr: Als auffälliger Kandidat der Bachelorette-Staffel 2024 machte er sich einen Namen – auch dort fragten sich Fans schon, ob er während der Drehtage zum Joint greifen durfte, wie in den aktuellen Kommentaren deutlich wurde. Nun stellt er sich gemeinsam mit Kathy im "Sommerhaus der Stars" einer ganz anderen Art von Herausforderung: In Bocholt treffen die beiden auf weitere prominente Paare, die ebenfalls um die Siegprämie von 50.000 Euro kämpfen. Während andere Paare bereits mit giftigen Kampfansagen ihr Territorium markieren, punktet Ferry lieber mit maximaler Fannähe und nimmt die hitzige Debatte um seinen Konsum mit einem tiefenentspannten Augenzwinkern.

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RTL / Klaudia Taday Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat 2024

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RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Ferry

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ATV / Bernhard Eder Ferry und DJ Marvin, "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmer