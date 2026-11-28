Justin Bieber (32) hatte bei seiner großen Hochzeitsfeier mit Hailey Bieber (30) offenbar ein ordentliches Wörtchen mitzureden. Wie die Hochzeitsplanerin Mindy Weiss jetzt in einer Folge des MasterClass-Podcasts "Other People's Business" verriet, überließ der Sänger die Vorbereitungen keineswegs allein seiner Frau. Vielmehr brachte er seine ganz eigenen Ideen in die Planung ein. Mindy, die schon zahlreiche Promihochzeiten organisiert hat, erinnerte sich vor allem an eine Situation rund um die Blumendekoration. Für die Feier, die im September 2019 in South Carolina stattfand, hatte Hailey zunächst ihre eigenen Arrangements ausgewählt. Als Justin die ersten Entwürfe seiner Frau zu Gesicht bekam, hatte er jedoch eine andere Vorstellung von der Hochzeitsdekoration, wie das Magazin OK! berichtet. Statt üppiger Arrangements bevorzugte er einen deutlich schlichteren Stil. Hailey ließ sich auf den Wunsch ihres Mannes ein und zeigte sich flexibel: Schließlich wurde etwa die Hälfte der ursprünglich geplanten Dekoration gestrichen.

"Die Leute denken, dass er vielleicht nicht beteiligt war. Er war sehr beteiligt", stellte Mindy in dem Podcast klar. Zunächst lag die Auswahl der Blumen und deren Gestaltung in Haileys Händen. Als dem Paar später die geplante Tischdekoration und die weiteren Gestaltungselemente vorgestellt wurden, brachte Justin jedoch eigene Vorstellungen ein, wie OK! berichtet. "Wisst ihr, ich hatte es mir viel minimalistischer vorgestellt", lautete seine Rückmeldung an das Planungsteam. Die Hochzeitsplanerin nahm sich den Einwand zu Herzen und passte das Konzept entsprechend an. Unter anderem integrierte sie Spanisches Moos in die Gestaltung des Veranstaltungsortes. Justins Blick für das Gesamtbild erklärte Mindy mit seiner Kreativität: "Er ist ein Künstler. Er sieht solche Dinge einfach." Hailey sei dem Wunsch ihres Mannes gelassen entgegengekommen. "Okay, das ist eine großartige Idee", soll sie laut Mindy gesagt haben. Anschließend habe die Unternehmerin kurzerhand die Hälfte der Blumendekoration wieder entfernt.

Justin und Hailey hatten sich bereits am 13. September 2018 standesamtlich in New York City das Jawort gegeben. Ein Jahr später, am 30. September 2019, folgte dann die größere Hochzeitszeremonie im Resort Montage Palmetto Bluff in South Carolina. Mehr als 150 Gäste feierten dort gemeinsam mit dem Paar, darunter auch Kendall Jenner (31), Kylie Jenner (29), Kris Jenner (71), Usher (48) und Jaden Smith (28). Zum Programm des Hochzeitswochenendes gehörten mehrere Aktivitäten: Die Gäste schauten sich zusammen den Film "Wie ein einziger Tag" an, gingen bowlen und durften sich über individuell angefertigte Andenken freuen. Im Mai 2024 gaben sich Justin und Hailey bei einer privaten Zeremonie auf Hawaii erneut das Eheversprechen. Kurz darauf teilten sie die freudige Nachricht, dass sie erstmals Eltern werden. Wenige Monate später, im August 2024, kam ihr Sohn Jack Blues Bieber zur Welt und machte das Familienglück perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber bei der Topps Final Halftime Show im WM-Finale 2026 in East Rutherford

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber

Anzeige Anzeige